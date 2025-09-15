High Potential – Stagione 2: trailer della seconda stagione in arrivo su Disney+

Disney+ ha diffuso il trailer ufficiale della seconda stagione dell’acclamata serie drama High Potential, che debutterà il 7 ottobre sulla piattaforma streaming in Italia.

High Potential segue una mamma single con una mente eccezionale, il cui talento non convenzionale per la risoluzione dei crimini la porta a un’insolita e inarrestabile collaborazione con un detective esperto e ligio alle regole.

La trama di High Potential

Basata sulla popolare serie francese Morgane – Detective geniale, High Potential è interpretata da Kaitlin Olson nel ruolo di Morgan, Daniel Sunjata in quello di Karadec, Javicia Leslie nei panni di Daphne, Deniz Akdeniz nel ruolo di Lev “Oz” Ozdil, Amirah J in quello di Ava, Matthew Lamb nei panni di Elliot e Judy Reyes nel ruolo di Selena. La seconda stagione vedrà inoltre il debutto di Steve Howey nel ruolo fisso di Nick Wagner.

High Potential è prodotta da 20th Century Television. Drew Goddard e Sarah Esberg di Goddard Textiles, lo showrunner Todd Harthan, assieme a Marc Halsey e Kaitlin Olson, sono gli executive producer.