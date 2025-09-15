HomeSerie TvNews

High Potential – Stagione 2: trailer della seconda stagione in arrivo su Disney+

Di Redazione

-

Seguici su Google News
High Potential - stagione 2

Disney+ ha diffuso il trailer ufficiale della seconda stagione dell’acclamata serie drama High Potential, che debutterà il 7 ottobre sulla piattaforma streaming in Italia.

High Potential segue una mamma single con una mente eccezionale, il cui talento non convenzionale per la risoluzione dei crimini la porta a un’insolita e inarrestabile collaborazione con un detective esperto e ligio alle regole.

La trama di High Potential

Basata sulla popolare serie francese Morgane – Detective genialeHigh Potential è interpretata da Kaitlin Olson nel ruolo di Morgan, Daniel Sunjata in quello di Karadec, Javicia Leslie nei panni di Daphne, Deniz Akdeniz nel ruolo di Lev “Oz” Ozdil, Amirah J in quello di Ava, Matthew Lamb nei panni di Elliot e Judy Reyes nel ruolo di Selena. La seconda stagione vedrà inoltre il debutto di Steve Howey nel ruolo fisso di Nick Wagner.

High Potential è prodotta da 20th Century Television. Drew Goddard e Sarah Esberg di Goddard Textiles, lo showrunner Todd Harthan, assieme a Marc Halsey e Kaitlin Olson, sono gli executive producer.

Articolo precedente
Ryan Murphy: 10 cose che non sai sul creatore di serie di successo
Redazione
Redazione
La redazione di Cinefilos.it è formata da un gruppo variegato di appassionati di cinema. Tra studenti, critici, giornalisti e aspiranti scrittori, il nostro gruppo cresce ogni giorno, per offrire ai lettori novità, curiosità e informazione sul mondo della settima arte.
- Pubblicità -
 

ALTRE STORIE

- Pubblicità -

Copyright Immagini e Contenuti 2008-2024 Cinefilos.it e/o delle rispettive fonti citate negli articoli. E' esplicitamente vietata ogni copia e/o riproduzione anche parziale dei contenuti del sito, senza un'esplicita autorizzazione della Redazione.
Tutti i diritti sono riservati.
Cinefilos.it e' Testata Giornalistica Reg. n. 293 del 19/10/2012 del Registro della Stampa Tribunale di Roma. Contatta la Redazione. Tutti i marchi, loghi, sigle, brand, le immagini e Trade Mark riportati nel sito e non esplicitamente appartenenti a Cinefilos.it sono di proprietà dei rispettivi proprietari. L’utilizzo delle immagini segue le norme del fair use, per qualsiasi problema vi preghiamo di contattarci e verranno rimosse. E’ vietata la riproduzione, anche parziale, di immagini, testi, pagine e di ogni componente presente nel sito. Per le immagini utilizzate sul sito citiamo solitamente le fonti, nel caso i rispettivi proprietari ne desiderassero la rimozione invitiamo a contattarci: [email protected]


© Cinefilos.it | All rights reserved