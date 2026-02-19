HomeSerie TvNews

House of the Dragon 3: il primo trailer vede gli schieramenti scendere in guerra

Di Chiara Guida

HBO Max ha diffuso il primo trailer di House of the Dragon – Stagione 3. Oltre a mostrare gli schieramenti e la posta in gioco, il video annuncia anche che lo show arriverà il prossimo giugno su Sky e in streaming su NOW.

La guerra dei Targaryen entra nel vivo

Creata per la televisione da Ryan J. Condal e basata sui libri di George R. R. Martin, la serie racconta la Danza dei Draghi, la sanguinosa guerra civile che divide Casa Targaryen.

Dopo una seconda stagione che ha ulteriormente costruito le tensioni politiche e personali, la terza è attesa per dare finalmente spazio alle grandi battaglie. Il finale della stagione 2 ha infatti messo in moto eventi che non possono più essere rimandati.

Tra i momenti più attesi c’è la Battaglia del Gullet, uno degli scontri più spettacolari e devastanti della saga, che dovrebbe aprire la nuova stagione con un set piece di enorme portata.

Un universo sempre più espanso

L’annuncio arriva mentre è in onda A Knight of the Seven Kingdoms, il secondo prequel ambientato nell’universo di Game of Thrones, anch’esso accolto positivamente dalla critica.

Con un punteggio dell’87% su Rotten Tomatoes e due Primetime Emmy già conquistati, House of the Dragon si conferma uno dei pilastri della strategia seriale di HBO. Il poster della nuova stagione, con Rhaenyra seduta sul Trono di Spade circondata da braci e cenere, ribadisce il tema centrale della serie: l’orgoglio dei Targaryen porterà distruzione e perdite devastanti.

L’uscita a giugno 2026 mantiene il ritmo biennale adottato finora (2022, 2024, 2026) e lascia intuire che la quarta e ultima stagione – già pianificata – potrebbe arrivare nell’estate 2028.

Chiara Guida
Chiara Guida
Laureata in Storia e Critica del Cinema alla Sapienza di Roma, è una gionalista e si occupa di critica cinematografica. Co-fondatrice e Direttore Responsabile di Cinefilos.it dal 2010. Dal 2017, data di pubblicazione del suo primo libro, è autrice di saggi critici sul cinema, attività che coniuga al lavoro al giornale.
