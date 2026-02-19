Peaky Blinders: The Immortal Man, il trailer e le nuove immagini

Sono disponibili il trailer e le nuove immagini di Peaky Blinders: The Immortal Man, l’atteso film diretto da Tom Harper e scritto da Steven Knight, con il premio Oscar® Cillian Murphy che torna a interpretare l’iconico Tommy Shelby, in arrivo su Netflix dal 20 marzo.

Nel cast anche Rebecca Ferguson (Dune, A House of Dynamite), il candidato all’Oscar® Tim Roth (Le Iene, The Hateful Eight), Sophie Rundle (After the Flood, Gentleman Jack – Nessuna mi ha mai detto di no) con il candidato all’Oscar® Barry Keoghan (Saltburn, Gli spiriti dell’isola) e il vincitore del Primetime Emmy Award® Stephen Graham (Adolescence, A Thousand Blows).

RCA Records UK ha annunciato oggi anche che la colonna sonora ufficiale di Peaky Blinders: The Immortal Man uscirà il 6 marzo. La soundtrack comprende 36 tracce, di cui 5 inedite, tra brani commissionati appositamente e un’ampia colonna sonora originale. I collaboratori storici della serie Antony Genn e Martin Slattery tornano a firmare le musiche del film, mentre Grian Chatten dei Fontaines D.C. e Amy Taylor degli Amyl & the Sniffers contribuiscono con nuove e potenti tracce che introducono nuove voci nell’immaginario sonoro di Peaky Blinders.

Accanto alle produzioni originali, la colonna sonora include una selezione di brani di artisti che hanno definito l’identità musicale della saga, tra cui Nick Cave, Fontaines D.C., Lankum e McLusky. Tra questi figurano una nuova versione registrata di “Red Right Hand” di Nick Cave, la collaborazione tra Grian Chatten e Lankum in “Hunting The Wren (The Immortal Man version)”, e due cover dei Massive Attack – una firmata da Grian Chatten, l’altra da Girl In The Year Above.

La trama di Peaky Blinders: The Immortal Man

Birmingham, 1940. Nel caos della Seconda Guerra Mondiale, Tommy Shelby è costretto a tornare da un esilio autoimposto per affrontare una resa dei conti potenzialmente devastante. Con il futuro della sua famiglia e del suo Paese in gioco, Tommy deve scontrarsi con i propri demoni e scegliere se affrontare la sua eredità o ridurla in cenere. Per ordine dei Peaky Blinders…