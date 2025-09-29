Il capo di Marvel Television parla del futuro delle miniserie MCU

Ora che i Marvel Studios non sono più sotto pressione per produrre una scorta infinita di contenuti in streaming per Disney+, l’approccio di Marvel Television sta cambiando. Il piano ora è quello di lasciare i personaggi dei film al cinema, dando priorità alle uscite televisive annuali come Daredevil: Rinascita.

Il problema con l’approccio precedente è che significava presentarci personaggi come Moon Knight e She-Hulk, solo per poi vederli scomparire dai nostri schermi per anni. Infatti, Ms. Marvel è uno dei pochi personaggi ad aver fatto il salto dallo streaming al cinema.

Parlando con Agents of Fandom, Brad Winderbaum, responsabile di Marvel TV, Streaming e Animazione, ha espresso il suo parere sulla possibilità di vedere le rispettive storie di Marc Spector e Jennifer Walters continuare nell’animazione, ad esempio.

“Abbiamo lanciato molti show in un breve periodo di tempo, e penso che molti di loro avrebbero potuto avere una seconda, una terza stagione, ma il sistema non era impostato in quel modo”, ha spiegato. “Era strutturato per creare miniserie e far sì che i personaggi si alternassero tra i vari lungometraggi.”

“Abbiamo sviluppato Nova, abbiamo sviluppato Strange Academy”, ha aggiunto Winderbaum. “Sviluppiamo alcuni show, alcuni vengono riprogettati, altri vengono messi in pausa per un po’ e ripresi in seguito.”

“Non tutto verrà prodotto. Siamo come uno studio normale che sviluppa più di quanto produce e propone solo ciò che riteniamo sia il materiale migliore e che possa durare per più stagioni”, ha osservato, confermando che “ci sono personaggi del live action che mi piacerebbe esplorare in show futuri. Abbiamo alcune idee in cantiere in questo momento e penso che sarà davvero emozionante vederle concretizzarsi.”

Al momento, Daredevil: Rinascita è l’unica serie annuale prodotta da Marvel Television, poiché non ci sono indicazioni che la seconda stagione di Ironheart sia in lavorazione o che Wonder Man e Vision saranno qualcosa di più di episodi isolati.