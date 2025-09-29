Masters of the Universe: la descrizione del primo trailer

Le riprese principali del film live-action Masters of the Universe si sono concluse all’inizio di quest’anno e sono ora in fase di post-produzione. Anche se potrebbe volerci ancora un po’ prima che venga rilasciato ufficialmente un trailer, la descrizione di una versione incompleta del teaser sta circolando online su HeMania.com.

A quanto pare, il teaser offre un primo sguardo a diversi personaggi chiave dei MOTU, e sembra che l’attore in motion capture a cui abbiamo visto reagire Nicholas Galitzine (Adam) e Camila Mendes (Teela) in quelle foto dal set interpretasse Cringer, non Beast Man. Il filmato si concluderebbe con il Principe Adam che alza la sua spada potenziata e pronuncia l’iconica frase che gli permette di trasformarsi in He-Man.

Era una delle prime scene del trailer, con diverse inquadrature che mostravano ancora il green screen ed erano un po’ difficili da vedere a causa delle filigrane di sicurezza, ma nel complesso era buono. Era circa al 75% in lavorazione. Il montaggio era piuttosto grezzo, quindi non era affatto rifinito. Ma i personaggi che ho visto sembravano tutti a posto. Si apre con il Principe Adam che parla con un amico sulla Terra e sono confusi perché Cringer è lì e parlano della tigre verde. Da lì si passa al Principe Adam che va sul suo mondo natale e scopre la sua discendenza da quella che credo sia la maga, ma era un po’ difficile da vedere a causa delle filigrane.

Dopodiché si vede un po’ di salti e si vede il Principe Adam che parla con alcune persone di Eternia. Si intravede brevemente Skeletor e quello che credo fosse Evil-Lyn. Il trailer mostra il Principe Adam che alza la spada e urla “HO IL POTERE” e si vede la trasformazione. Qualche breve scena di lui che combatte come He-Man, poi finisce.

Il leaker afferma anche che Skeletor assomiglia alla sua controparte della serie animata e che il film sembra essere una “solida storia delle origini” per l’eroe muscoloso.

Il live action di Masters of the Universe

La versione live-action della classica serie animata vedrà protagonista Nicholas Galitzine, ma anche la partecipazione di Morena Baccarin nel ruolo della Strega, e di James Purefoy e Charlotte Riley nei ruoli dei genitori di Adam, Re Randor e la Regina Marlena, insieme ad Alison Brie (GLOW, Community) nel ruolo del braccio destro di Skeletor, Evil-Lyn, Idris Elba (Thor, Luther) in quello di Man-At-Arms e Jared Leto (Morbius, Blade Runner 2049) in quello di Skeletor stesso. Nel frattempo, Sam C. Wilson (House of the Dragon) interpreterà Trap Jaw, con Kojo Attah (The Beekeeper) nei panni di Tri-Klops e Jon Xue Zhang (Eternals) nei panni di Ram-Man.

Dopo numerose false partenze, Netflix era pronta a sviluppare un lungometraggio tratto dall’amata serie animata già nel 2022, ma all’inizio di quest’anno abbiamo saputo che anche l’ultimo tentativo di far decollare il progetto era fallito.

Tuttavia, in seguito avremmo appreso che Amazon/MGM Studios aveva acquisito il film, con il regista di Bumblebee, Travis Knight, in trattative per la regia. L’uscita del film è ora prevista per il 5 giugno 2026. Chris Butler ha riscritto la sceneggiatura da una bozza iniziale di David Callaham (Shang-Chi e la leggenda dei dieci anelli). In precedenza, la regia era stata affidata ai fratelli Nee (La città perduta).

Todd Black, Jason Blumenthal e Steve Tisch saranno i produttori, insieme a DeVon Franklin. Masters of the Universe arriverà nelle sale il 5 giugno 2026.