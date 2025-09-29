Jay Kelly: trailer del nuovo film di Noah Baumbach con George Clooney e Adam Sandler

opo la presentazione in anteprima in concorso alla 82ª Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica della Biennale di Venezia, Netflix ha diffuso il trailer ufficiale e le nuove immagini di JAY KELLY, il nuovo film scritto e diretto dal candidato all’Oscar Noah Baumbach. Il lungometraggio arriverà nelle sale italiane selezionate il 19 novembre e sarà disponibile in streaming su Netflix dal 5 dicembre.

Il film segna un ritorno importante per Baumbach, già autore di opere come Marriage Story e Rumore bianco, e si presenta come un’opera capace di mescolare tono intimo e respiro epico. JAY KELLY segue la storia dell’iconico attore Jay Kelly, interpretato da George Clooney, mentre intraprende un viaggio di auto-scoperta affrontando i fantasmi del passato e le sfide del presente. Al suo fianco il devoto manager Ron, interpretato da Adam Sandler, in un ruolo che promette di sorprendere i fan.

Commovente, intriso di humour e con un cast corale d’eccezione che comprende Laura Dern, Billy Crudup, Riley Keough, Grace Edwards, Stacy Keach, Jim Broadbent, Patrick Wilson, Eve Hewson, Greta Gerwig, Alba Rohrwacher, Josh Hamilton, Lenny Henry, Emily Mortimer, Nicôle Lecky, Thaddea Graham, Isla Fisher, Louis Partridge e Charlie Rowe, JAY KELLY si colloca al crocevia tra i rimpianti della vita e le sue glorie più memorabili.

La colonna sonora originale è firmata da Nicholas Britell, la fotografia da Linus Sandgren, il montaggio da Valerio Bonelli e Rachel Durance, mentre i costumi sono di Jacqueline Durran. La scenografia è affidata a Mark Tildesley, il suono a Christopher Scarabosio e il casting a Douglas Aibel e Nina Gold. Prodotto da David Heyman, Amy Pascal e Noah Baumbach, il film promette di essere uno degli appuntamenti cinematografici più attesi della fine del 2025.