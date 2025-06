Ironheart: svelato il legame tra Riri Williams e Tony Stark/Iron Man

Nei primi tre episodi di Ironheart, scopriamo finalmente qual è il legame di Riri Williams con Tony Stark/Iron Man e cosa ha spinto l’adolescente a costruire un’armatura. Abbiamo incontrato Riri Williams per la prima volta in Black Panther: Wakanda Forever, dove si è scoperto che aveva creato un rilevatore di vibranio. Questo ha fatto infuriare i Wakandiani e l’ha resa un bersaglio per Namor e i suoi compagni Talokan.

Il film vede Riri fuggire da coloro che cercavano di catturarla pilotando un’armatura simile a quella di Iron Man. In seguito, con l’aiuto di Shuri, l’adolescente ha creato un’armatura tecnologicamente avanzata che alla fine è stata costretta a restituire ai Wakandiani.

Il sequel di Black Panther non ha approfondito i legami di Ironheart con Tony Stark/Iron Man, ed è ovvio da tempo che non avrebbe avuto una versione AI del Vendicatore caduto al suo fianco in battaglia. Invece, l’MCU salta oltre quel punto nei fumetti e introduce N.A.T.A.L.I.E., un’IA basata sull’amica che Riri ha perso in una sparatoria anni prima.

Anche il suo patrigno, Gary, è stato ucciso e, a quanto pare, è stato lui a ispirarle la decisione di creare un’armatura. Gary idolatrava Iron Man e, dopo che Riri è sopravvissuta alla sparatoria in cui ha perso la sua figura paterna e migliore amica, vuole creare armature che possano essere usate dai soccorritori per arrivare sul luogo dell’incidente molto più velocemente. È chiaro che Riri rispetta Tony, ma non ha affatto intenzione di diventare il nuovo Iron Man in Ironheart.

Parlando all’Huffington Post, Dominique Thorne ha dichiarato: “Riri non è una miliardaria. Non è una magnate. Non è un uomo bianco. È una ragazza nera di 19 anni del South Side di Chicago che rovista nei cassonetti per trovare i suoi pezzi e li costruisce nel suo tempo libero da studentessa a tempo pieno al MIT.”

“È un’ingegnere e un genio, e questo hanno in comune”, ha riconosciuto l’attore. “Ma penso che sia facile voler fare paragoni perché sappiamo cosa ci è familiare. È una persona nuova che insegue un nuovo sogno. Un sogno diverso per ragioni molto diverse, e la sua esistenza e la sua capacità di creare qualcosa di anche lontanamente simile, nonostante quanto sia diverso, sfumato e speciale proprio per la differenza, è incredibile.”

Questo di per sé, ha spiegato, è “una testimonianza dell’eredità che Tony Stark ha lasciato. [Tony Stark] ha ispirato milioni di persone nell’MCU e qui, nel nostro piccolo mondo reale. Quindi Riri è stata sicuramente una di quelle persone che hanno preso qualcosa di incredibile dall’eredità di Tony Stark, ma alla fine dei conti è una persona diversa”.

Quello che sappiamo di Ironheart

Ambientata dopo gli eventi di Black Panther: Wakanda Forever, la serie Ironheart di Marvel Television mette a confronto la tecnologia con la magia quando Riri Williams (Dominique Thorne), una giovane e geniale inventrice determinata a lasciare il segno nel mondo, torna nella sua città natale, Chicago.

La sua innovativa interpretazione della costruzione di armature di ferro è brillante, ma nel perseguire le sue ambizioni, si ritrova coinvolta con il misterioso ma affascinante Parker Robbins, alias “The Hood” (Anthony Ramos).

La serie vede la partecipazione anche di Lyric Ross, Alden Ehrenreich, Regan Aliyah, Manny Montana, Matthew Elam e Anji White. Chinaka Hodge è la sceneggiatrice e produttrice esecutiva; gli episodi sono diretti da Sam Bailey e Angela Barnes.

I primi tre episodi di Ironheart sono ora disponibili su Disney+.