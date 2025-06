David Koepp anticipa le emozioni del prossimo film di fantascienza di Steven Spielberg

Le riprese del film di fantascienza di Steven Spielberg, ancora senza titolo, si sono recentemente concluse e lo sceneggiatore David Koepp condivide interessanti dettagli sul misterioso progetto.

Steven Spielberg e lo sceneggiatore David Koepp condividono una delle collaborazioni creative più durature e di successo di Hollywood, che attraversa decenni e numerosi blockbuster. La loro ampia collaborazione include cinque importanti lungometraggi, con un sesto progetto molto atteso, ora confermato come un film di fantascienza misterioso.

Koepp è stato la penna dietro alcuni dei successi più iconici di Spielberg, scrivendo sceneggiature per Jurassic Park (1993), Il mondo perduto: Jurassic Park (1997), La guerra dei mondi (2005) e Indiana Jones e il Regno del Teschio di Cristallo (2008). Questo impressionante curriculum evidenzia la loro solida collaborazione in progetti su larga scala che hanno definito un genere.

Oltre alla collaborazione diretta tra regista e sceneggiatore, Koepp ha anche contribuito a franchise strettamente legati a Spielberg. Ha scritto Indiana Jones e il quadrante del destino (2023), prodotto da Spielberg, e sta anche lavorando come sceneggiatore per l’imminente Jurassic World – La Rinascita (2025), con Spielberg come produttore esecutivo.

Mentre era sul red carpet di Jurassic World – La Rinascita, Deadline ha incontrato Koepp, che ha voluto condividere alcune informazioni sul prossimo film di Steven Spielberg. Alla domanda se il film abbia un titolo, Koepp ha risposto: “Non che ne stiamo parlando… non che l’abbiamo distribuito”. “Purtroppo, posso dire ben poco al riguardo, se non che abbiamo terminato le riprese circa tre settimane fa. Penso che sia fantastico e che uscirà il prossimo giugno”.

Alla domanda se il film sia effettivamente una storia di UFO, come suggeriscono molte voci, David Koepp ha evitato di dare una risposta diretta. Invece, ha elogiato l’approccio narrativo unico di Spielberg: “Quello che fa così bene è fondere un grande spettacolo con emozioni umane profondamente autentiche. È diverso da qualsiasi cosa si possa ottenere da altri registi: questo film è incredibilmente toccante a livello personale”.

Koepp ha poi rivelato che Spielberg ha avuto l’idea per il progetto per primo e che ha scritto un trattamento iniziale di 50 pagine che ha poi trasformato in sceneggiatura. “È stato il più coinvolto in assoluto in qualsiasi film che ho scritto per lui da dirigere”, ha dichiarato Koepp.

Il prossimo film vede protagonisti Emily Blunt (Edge of Tomorrow, A Quiet Place – Un posto tranquillo), Josh O’Connor (The Crown, Challengers), Colin Firth (Kingsman, Barbie), Eve Hewson (The Luminaries), Colman Domingo (Fear The Walking Dead, Il colore viola) e Wyatt Russell (Thunderbolts). Come probabilmente avrete già intuito, anche i dettagli sui ruoli del cast sono tenuti segreti.

Il film di Steven Spielberg, ancora senza titolo, della Universal Pictures uscirà nelle sale il 12 giugno 2026.