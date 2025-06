Dominique Thorne: 10 cose che forse non sai sull’attrice

La giovane attrice Dominique Thorne ha dalla sua giusto una manciata di ruoli tra cinema e televisione, ma le sono bastati questi per affermarsi come una delle star più promettenti per il futuro. Ha infatti già avuto modo di dar prova del suo talento in drammi premiati agli Oscar e ora che ha compiuto il proprio ingresso nel Marvel Cinematic Universe, la sua popolarità non farà che crescere ancora.

Ecco 10 cose che forse non sai di Dominique Thorne.

I film e i programmi TV di Dominique Thorne

1. Ha recitato in diversi noti film. Il primo ruolo in un lungometraggio per il cinema è stato per la Thorne quello di Sheila Hunt nel film Se la strada potesse parlare, interpretato da KiKi Layne, Stephan James e Regina King. Nel 2021 ha invece interpreta Judy Harmon in Judas and the Black Messiah, con Daniel Kaluuya. Nel 2022, infine, ha fatto il suo debutto nell’MCU in Black Panther: Wakanda Forever, recitando accanto a Letitia Wright, Angela Bassett e Danai Gurira. Nel 2024 ha invece recitato in Freaky Tales. La Thorne è inoltre già confermata anche per il film del 2026 Avengers: Secret Wars.

2. È protagonista di una serie Marvel. Nel 2025 arriva su Disney+ la serie targata Marvel dal titolo Ironheart, dove la Thorne riprende il ruolo di Riri Williams alias Ironheart, avendo dunque l’onore di essere protagonista assoluta di tale progetto interamente dedicato al suo personaggio.

Dominique Thorne è Riri Williams in Ironheart

3. Conosceva già il personaggio. Nel corso di un’intervista l’attrice ha raccontato di conoscere il personaggio di Ironheart già da ben prima la notizia che sarà lei ad interpretarlo nel Marvel Cinematic Universe. A quanto pare, infatti, la madre della Thorne è una grande appassionata dei fumetti Marvel e ciò ha permesso alla giovane interprete di entrare in contatto con quel mondo e ritrovarsi in particolare nelle avventure di Ironheart.

4. Si è preparata molto per interpretare Ironheart. Per dar vita alla geniale Riri Williams alias Ironheart, l’attrice si è allenata al fine di poter interpretare personalmente quante più scene possibile tra quelle di lotta o contenenti acrobazie. La Thorne, però, si è dedicata anche alla lettura di quanti più fumetti possibile dedicati al personaggio, così da sapere tutto di lei e conosce ogni risvolto narrativo a cui Ironheart è andata incontro.

5. È stata scelta senza il bisogno di un provino. L’attrice ha raccontato che mentre si trovava a casa ha ricevuto una chiamata dai Marvel Studios, i quali le proponevano di interpretare Ironheart. Non c’è dunque stato bisogno di nessun provino, poiché i produttori della Marvel erano già convinti del fatto che la Thorne fosse l’interprete giusta per introdurre quel personaggio nell’MCU.

Dominique Thorne in Black Panther e nell’MCU

6. Ha fatto il suo debutto nel nuovo film Marvel. L’attrice ha ufficialmente fatto il suo debutto come Riri Williams alias Ironheart nel film Black Panther: Wakanda Forever. Qui viene presentata come una ragazza molto giovane, che ancora frequenta l’università, ma già dotata di un’intelligenza straordinaria, a tal punto da essersi costruita da sola un’armatura simile a quella di Iron Man. Con queste premesse, il personaggio interpretato dalla Thorne può ambire a divenire la persona più intelligente del Marvel Cinematic Universe.

7. Aveva sostenuto il provino per un altro personaggio. In una recente intervista, l’attrice ha raccontato di essere molto felice di interpretare Riri Williams, anche se originariamente aveva partecipato alle audizioni per il personaggio di Shuri, la sorella di T’Challa poi interpretata da Letitia Wright. Se avesse ottenuto il ruolo, dunque, la Thorne sarebbe potuta comparire nell’MCU già nel film del 2018 Black Panther.

Dominique Thorne è su Instagram

8. È presente sul celebre social. Si può ritrovare l’attrice sul social network con un profilo Instagram verificato e seguito, attualmente, da 128 mila persone. Un numero certamente destinato a crescere ora che la giovane attrice sta guadagnando sempre più popolarità grazie al suo ruolo nell’MCU. La foto profilo del suo account è un’immagine nera con la scritta bianca “Black Women Deserve Better“

9. Condivide le sue attività di attrice. Il profilo della Thorne vanta ad oggi solamente 41 post, la maggioranza dei quali è dedicata alle attività che l’attrice sta portando avanti. Tra immagini o video dedicati ai suoi progetti in uscita o relative ad eventi di gala a cui ha preso parte. Non mancano inoltre immagini relative a suoi momenti di svago personale in compagnia di amici o colleghi. Seguendola si può dunque rimanere aggiornati su tutte le sue novità.

L’età e l’altezza di Dominique Thorne

10. Dominique Thorne è nata il 5 novembre del 1997 a New York, Stati Uniti. L’attrice è alta complessivamente 1.60 metri.

