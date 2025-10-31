IT: Welcome To Derry, lo sviluppo multistagionale riceve aggiornamenti incoraggianti dagli showrunner

Dopo la prima di IT: Welcome To Derry, l’amata serie horror è finalmente tornata, ma questa volta attraverso il mondo della televisione. IT: Welcome to Derry – episodio 1 non ha perso tempo nel mettere il pubblico di fronte alla minaccia soprannaturale attraverso una lente spaventosa.

Mentre Ash Crossan di ScreenRant parlava con il cast di IT: Welcome to Derry, i co-showrunner Jason Fuchs e Brad Caleb Kane hanno fornito maggiori dettagli su come immaginano il futuro della serie, dato che ci sono sicuramente piani per ulteriori stagioni. Fuchs ha commentato: “Questo è il piano, ma qualcuno deve darci il via libera”, dato che HBO non ha ancora annunciato ufficialmente il rinnovo per la seconda stagione.

“Ovviamente, IT va in letargo e si risveglia ogni 27 anni. Ci siamo concentrati su questo capitolo della saga di IT, ma sappiamo che 27 anni prima a Derry erano successe altre cose inquietanti”, ha spiegato Fuchs. Ma con la serie HBO, si tratta di ampliare la mitologia.

Fuchs ha precisato che “Sappiamo qualcosa di quello che è stato suggerito, in termini di quel precedente ciclo di IT, basandoci sugli intermezzi di Mike Hanlon nel libro originale. Quindi sì, se il pubblico volesse seguire questa strada, ovviamente ne saremmo felici”.

Caleb Kane ha confermato che “Andy [Muschietti] voleva realizzare gli intermezzi del libro, che non sono mai stati realizzati” quando ha affrontato la serie prequel. Con lo show che rivisita il terrore di Pennywise, il co-showrunner ha aggiunto: “Quindi stai parlando di ogni 27 anni in cui Pennywise esce, l’entità esce e terrorizza Derry”.

Il collega scrittore sottolinea anche che c’è molto territorio da esplorare nella linea temporale che stanno visitando nel corso della serie, affermando che, “Quindi nell’89 lui esce, è il clown. 27 anni prima, torni indietro e ti ritrovi nel 1962, e puoi raccontare una storia sull’America del 1962, che, ovviamente, è un’entità che usa la paura e il terrore per dividere e terrorizzare, puoi immaginare cosa stava succedendo in America nel 1962”.

Caleb Kane conferma che “approfondiamo alcuni di questi aspetti, quindi volevamo inserire questo aspetto nella storia. Torni indietro di altri 27 anni e hai la Grande Depressione, i rapinatori di banche, un film di gangster e la banda di Bradley”.

In conclusione, il co-showrunner ha sottolineato che possono davvero attingere a molti interludi, “Torni indietro di altri 27 anni e hai il 1908. Quindi voleva davvero realizzare tutti questi intermezzi che si vedono nel libro e voleva dar loro vita, quindi questa era la sua idea”.

IT: Welcome to Derry è composto da otto episodi, molti dei quali diretti da Andy Muschietti. Dopo aver interpretato l’iconico antagonista nei film, Bill Skargård riprenderà il ruolo di Pennywise più avanti nella stagione.

IT: Welcome to Derry episodio 2 uscirà in anteprima su HBO Max venerdì 31 ottobre, mentre la serie continuerà la sua normale programmazione su HBO questa domenica, 2 novembre, alle 21:00.