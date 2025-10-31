Spartacus: House of Ashur, trailer del ritorno della serie più sanguinosa di sempre

È stato pubblicato il nuovo trailer di Spartacus: House of Ashur, che rivela il ritorno della serie TV storica più sanguinosa di tutti i tempi. Il prossimo Spartacus: House of Ashur è il sequel della serie storica di STARZ, terminata nel 2013. La serie segue Ashur (Nick E. Tarabay) in una storia alternativa in cui non muore sul Vesuvio.

Ora, STARZ ha pubblicato sia un trailer Green Band che uno Red Band per Spartacus: House of Ashur, che conferma la data di uscita dei primi due episodi della serie, venerdì 5 dicembre. Il primo trailer mostra Ashur al comando dell’ex ludus di Batiatus, mentre cerca di mettersi alla prova con i gladiatori nella sua arena. Il trailer mostra scene d’azione adrenaliniche e intrighi politici per tutta la sua durata:

Per quanto riguarda il trailer Red Band senza censure, offre uno sguardo sui combattimenti sanguinosi e spettacolari nell’arena dei gladiatori, sottolineando il livello di violenza mostrato nella serie. Questo include persone a cui vengono mozzate la testa e altre membra, insieme a combattimenti che finiscono chiaramente con colpi pericolosi e mortali. Il prossimo capitolo di Ashur sembra essere costruito sul sangue versato:

I nuovi trailer offrono uno sguardo molto diverso su Ashur attraverso la sua storia alternativa. Secondo la descrizione della serie, in questa versione degli eventi, gli è stato dato Batiatus dopo aver aiutato Roma a porre fine alla ribellione degli schiavi. Poiché l’accuratezza storica di Spartacus non è sempre stata delle migliori, questa storia alternativa può permettersi approcci più originali alla trama.

Sembra che il dominio di Ashur sarà messo in discussione da diverse parti, molte delle quali non sono soddisfatte delle prestazioni dei suoi gladiatori sul ring. Questo problema sarà apparentemente alleviato da Achilla, interpretata da Tenika Davis, che, come si vede nei trailer, mostra le sue impressionanti abilità contro più avversari. Tuttavia, non è ancora chiaro se lei sia l’asso nella manica di Ashur.

La serie tornerà dopo 12 anni, ma è chiaro che racconterà una nuova storia, in qualche modo distante dagli eventi della serie principale. Dato che l’originale è stato uno dei migliori programmi di Starz di tutti i tempi, House of Ashur ha molte aspettative da soddisfare. Finora, sembra che il sequel sarà all’altezza delle aspettative in termini di azione.

Quando la serie sarà trasmessa, senza dubbio rivelerà ancora di più sulla ricerca di Ashur e su ciò che essa comporta. Forse Spartacus: House of Ashur modificherà alcuni elementi dell’originale per adattarli alla nuova storia. Per ora, però, sembra che questa storia sarà per lo più autonoma, nonostante si svolga nello stesso mondo dell’originale.

Spartacus: House of Ashur arriverà con due episodi venerdì 5 dicembre su STARZ.