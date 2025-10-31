Luca Argentero: 10 cose che forse non sai sull’attore

Luca Argentero è uno dei pochi che durante il Grande Fratello hanno mostrato il talento necessario e risvegliato l’interesse necessario per poi sviluppare un’effettiva e notevole carriera da attore. L’attore ha lavorato con importanti registi e ha dimostrato di volersi continuamente mettere alla prova, con una carriera ancora oggi in salita. Ecco allora 10 curiosità su Luca Argentero, tra vita privata (che riesce a tenere lontano dai riflettori), film e carriera, e piccole cose che non sapevate.

I film e i programmi TV di Luca Argentero

1. Ha recitato in celebri film. Il primo ruolo da attore di Luca Argentero risale al 2006, quando recita in A casa nostra. L’anno seguente è in in Saturno Contro di Özpetek. Da quel momento inizia a recitare in film come Lezioni di cioccolato (2007), Solo un padre (2008), Diverso da chi? (2009), Il grande sogno (2009), Oggi sposi (2009), Mangia Prega Ama (2010), con Julia Roberts, Lezioni di cioccolato 2 (2011), Bianca come il latte, rossa come il sangue (2013), Cha cha cha (2013), Un boss in Salotto (2014), Fratelli unici (2014), Noi e la Giulia (2015), Vacanze ai Caraibi (2015), Il permesso – 48 ore (2017), Hotel Gagarin (2018), Copperman (2019), Io, Leonardo (2019), Brave ragazze (2019) e Come un gatto in tangenziale – Ritorno a Coccia di Morto (2021). Torna poi al cinema con I migliori giorni (2023) e Una famiglia sottosopra (2025), dove recita accanto a Valentina Lodovini.

2. È noto anche per alcune serie TV. Nel corso della sua carriera Argentero non ha poi mancato di recitare anche per la televisione, comparendo in serie come Carabinieri (2005-2007), dove ha recitato in 7 episodi nel ruolo di Marco Tosi, La baronessa di Carini (2007), Tiberio Mitri – Il campione e la miss (2011) e Ragion di Stato (2015). Nel 2017 è Salvatore Gargiulo in Sirene, mentre dal 2020 interpretare Andrea Fanti nella serie televisiva Doc – Nelle tue mani. Nel 2022 recita poi anche in Le fate ignoranti – La serie, regia di Ferzan Özpetek.

3. Ha svolto anche attività da doppiatore. In diverse occasioni Argentero ha avuto modo di mettersi alla prova anche come attore. Inizialmente egli ha doppiato attori in carne ed ossa quali Manolo Cardona in Beverly Hills Chihuahua (2008) e James Marsden in Hop. In seguito è invece stato la voce di Timo nel film d’animazione Gladiatori di Roma (2012). Nel 2021 ha invece dato voce al personaggio di Lorenzo Paguro, il padre del giovane protagonista del film Pixar Luca.

Luca Argentero in Doc – Nelle tue mani

4. Ha osservato la vita in ospedale per prepararsi al ruolo. Nella serie Doc – Nelle tue mani, l’attore Luca Argentero veste il ruolo del dottor Andrea Fanti, primario del reparto Medicina Interna del Policlinico Ambrosiano, che perde dodici anni di memoria dopo un grave trauma. Per prepararsi alla parte, Argentero racconta di aver passato tempo come osservatore in un ospedale reale, studiando il linguaggio medico e partecipando alla routine clinica per assorbire l’ambiente: “Innanzitutto abbiamo lavorato in ospedale in qualità di osservatori“, ha dichiarato.

5. Ha ricevuto richieste di consigli medici. Doc – Nelle tue mani ha avuto un impatto sorprendente che la serie ha avuto sulla vita quotidiana dell’attore. Argentero ha infatti raccontato in diverse interviste che, dopo la messa in onda, moltissimi spettatori lo hanno fermato per strada, talvolta confondendolo con il dottor Andrea Fanti e chiedendogli consigli medici. L’attore ha spiegato di aver vissuto questa attenzione come un segno di affetto e di fiducia, sottolineando quanto il pubblico si fosse immedesimato nella storia e nel suo personaggio.

Luca Argentero è su Instagram

6. Luca Argentero ha un seguitissimo profilo Instagram. L’attore è presente su Instagram con un proprio account verificato, all’interno di questo Jackson vanta oltre 2,3 milioni di follower, ed è solito pubblicare post di vario genere. Questi ad oggi sono più di duemila e trecento e spaziano da momenti di svago in compagna di amici o della sua famiglia sino alla promozione dei suoi progetti cinematografici e televisivi. Seguendo il suo profilo, dunque, si potrà essere sempre aggiornati sulle sue attività.

Luca Argentero e il Grande Fratello

7. La carriera di Luca Argentero è iniziata circa vent’anni fa. Aveva la faccia del ragazzetto della porta accanto e i capelli un po’ lunghi, quando ha conquistato il pubblico del Grande Fratello, nella sua terza edizione nel 2003. Argenterà suscitò in particolare scalpore per un controverso rapporto con Marianella Bargilli. Si classifica poi al terzo posto con il 9% dei voti: al casting era stato proposto dalla cugina Alessia Ventura, ai tempi Letterina nel programma Passaparola di Gerry Scotti.

La moglie Cristina Marino e i figli di Luca Argentero



8. È stato sposato con un’attrice. Dopo cinque anni di fidanzamento, Luca Argentero si è sposato nel 2009 con la doppiatrice e attrice Myriam Catania. Sempre molto riservati circa la loro vita privata, i due hanno tuttavia fatto sapere nel 2016 di aver deciso di separarsi dopo sette anni di matrimonio, “con amore e rispetto reciproco”, stando a quello che ha dichiarato lei.

9. Ha una nuova moglie. Nel 2016 ha poi iniziato una relazione con Cristina Marino, l’attrice conosciuta sul set di Vacanze ai Caraibi che è di 13 anni più giovane di lui. Il 10 dicembre 2019 i due hanno annunciato tramite i social network di essere in attesa della loro prima figlia. Nel 2020 è poi nata la bambina, chiamata Nina Speranza. Il 5 giugno 2021, invece, Luca Argentero e Cristina Marino si sono sposati a Città della Pieve, dove risiedono da tempo.

L’età e l’altezza di Luca Argentero

10. Luca Argentero è nato a Torino, in Italia, il 12 aprile del 1978. L’attore è alto complessivamente 1.85 metri.

Fonte: IMDb