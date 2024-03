Peacock ha annunciato che Jessica Biel guiderà una prossima serie di thriller polizieschi intitolata The Good Daughter.

Tutti gli episodi di The Good Daughter sono scritti da Karin Slaughter, autrice dell’omonimo romanzo bestseller del New York Times su cui è basata la serie limitata. È prodotto da Made Up Stories in collaborazione con lo studio cinematografico e televisivo globale Fifth Season, che lo distribuirà anche a livello internazionale.

Oltre a recitare, Jessica Biel è anche produttore esecutivo dello spettacolo insieme a Bruna Papandrea, Steve Hutensky e Casey Haver per Made Up Stories, Michelle Purple per Iron Ocean e Karin Slaughter.

Di cosa parlerà The Good Daughter?

“The Good Daughter è una serie poliziesca ricca di suspense in cui le sorelle Charlotte (Jessica Biel) e Samantha Quinn hanno trascorso gli ultimi ventotto anni cercando di rimettere insieme i pezzi delle vite che sono state spezzate da una sola notte di violenza”, si legge nella sinossi dello show. “Quando un altro attacco distrugge la cittadina di Pikeville, Charlotte è la prima testimone sulla scena. Ora che è un avvocato come suo padre, è costretta ad affrontare i propri demoni mentre il caso si snoda attraverso una rivelazione scioccante dopo l’altra. Alla fine, sia lei che Samantha si ritrovano a chiedersi se, dopotutto, valesse la pena di essere una brava figlia”.