Jeffrey Wright è stato scelto per entrare a far parte del cast del remake di Spike Lee di High and Low. A darne notizia è stato Variety, Jeffrey Wright si unirà a Denzel Washington nel nuovo film di Spike Lee, che viene descritto come una “rivisitazione” di High and Low di Akira Kurosawa, uscito nel 1963.

Spike Lee ha co-scritto la sceneggiatura del film insieme ad Alan Fox. Le riprese del film dovrebbero iniziare alla fine di questo mese.

Jeffrey Wright ha recentemente ottenuto una nomination all’Oscar per aver interpretato Thelonious “Monk” Ellison nel film American Fiction del 2023, diretto da Cord Jefferson. È anche noto per aver recitato in Broken Flowers del 2005, Casino Royale del 2006, Game Night del 2018, The French Dispatch del 2021 e The Batman del 2022, tra gli altri titoli. Ha inoltre interpretato Beetee nella serie di The Hunger Games, Bernard Lowe in Westworld della HBO e ha doppiato The Watcher in What If…? dei Marvel Studios.

Jeffrey Wright e Denzel Washington avevano già recitato insieme nel 2004 in The Manchurian Candidate, il remake diretto da Jonathan Demme dell’omonimo film del 1962.

Cos’altro sappiamo di High and Low di Spike Lee?

Oltre a Jeffrey Wright e Denzel Washington, il nuovo film High and Low vede protagonista Ilfenesh Hadera, già apparso nel remake di Lee Oldboy del 2013.

Todd Black e Jason Michael Berman stanno producendo il film, mentre Lee, Peter Guber, Matthew Lindner, Chris Brigham e Katia Washington sono i produttori esecutivi. Jordan Moldo è coproduttore.

“Toshiro Mifune interpreta un ricco industriale la cui famiglia diventa il bersaglio di uno spietato rapitore nell’esemplare film noir di Akira Kurosawa“, si legge nella sinossi del film del 1963. “Basato sul romanzo poliziesco di Ed McBain King’s Ransom, High and Low è allo stesso tempo un thriller avvincente e un brillante commento sulla società giapponese contemporanea”.

High and Low di Spike Lee, che non ha ancora una data di uscita, verrà distribuito nelle sale da A24 prima di arrivare su Apple TV+.