Lanterns: lo showrunner conferma un dettaglio fondamentale sui poteri di John Stewart

Lanterns non sta andando nella direzione che molti fan si aspettavano. Piuttosto che svolgersi nel cosmo, sarà un’avventura realistica, ispirata a True Detective, ambientata sulla Terra, e forse anche un passaggio di testimone da Hal Jordan al suo sostituto nel Settore 2814, John Stewart. È stato ampiamente riportato che Kyle Chandler ha firmato solo per recitare in Lanterns, il che significa che potrebbe essere una presenza occasionale nella DCU.

Per molti fan, l’attenzione rivolta a John era attesa da tempo. Per altri, questo sta rendendo un pessimo servizio a Hal e alla sua storia. Chi ha familiarità con i fumetti saprà quanto siano diversi gli approcci di Hal e John alle situazioni. Le costruzioni delle Lanterne Verdi di quest’ultimo sono tipicamente ispirate al suo passato nell’esercito o al suo lavoro di architetto, e questa tendenza è ora confermata anche nella prossima serie HBO.

“Una cosa che abbiamo affrontato fin dall’inizio è che i poteri di Green Lantern si basano in gran parte sulla creatività”, ha spiegato lo showrunner Chris Mundy in una recente intervista a Men’s Health. “Per manifestare le cose dagli anelli Lantern, devi manifestare qualcosa dal tuo cervello, ma anche dalla tua anima. Che aspetto ha? Come ci si sente?”

“Immagino che non sia molto diverso dall’essere uno scultore o un pittore. E Aaron doveva essere in grado di convincere che John potesse avere quell’abilità. Ed è quello che ha fatto. Ha capito che John avrebbe apprezzato quell’aspetto dei loro poteri. Scherzavamo sempre sul fatto che Hal volesse solo colpire tutto con un grande pugno verde“.

Il showrunner di Lanterns ha continuato: “[John] era un cecchino dei Marines, il che richiede un certo tipo di concentrazione e diligenza. Dopo i Marines, diventa un architetto, quindi c’è un lato artistico in lui. Sono molti gli elementi che un attore deve essere in grado di trasmettere. E Aaron è una persona che comprende quella fisicità in quanto attore teatrale di formazione“.

“Abbiamo parlato molto del fatto che essere un marine è il lavoro di John, ma non è tutta la sua personalità. È tanto un artista quanto un marine”, ha osservato Mundy. “C’è un vero equilibrio tra il fisico e l’artistico che è innato in Aaron, e penso che sia essenziale”.

Accennando al rapporto antagonistico tra Hal e John, Mundy ha detto che Hal ha “una sorta di atmosfera retrò alla Chuck Yeager. È il tipo di persona che incontri e non sai se ti piace o se vorresti prenderlo a pugni”. John, invece, ha “un’autorità tranquilla, e penso che questo sia importante per la loro dinamica, per la storia che stiamo raccontando”.

Si prevede che Lanterns arriverà su HBO nel 2026.