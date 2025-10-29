Il rapimento di Arabella: il trailer del film di Carolina Cavalli con Benedetta Porcaroli

HomeTrailerIl rapimento di Arabella: il trailer del film di Carolina Cavalli con...
Piperfilm, Elsinore Film e The Apartment, società del gruppo Fremantle, presentano il trailer ufficiale di Il rapimento di Arabella (leggi qui la nostra recensione), opera seconda della regista Carolina Cavalli presentata in anteprima alla Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica della Biennale di Venezia, in Concorso nella nella sezione Orizzonti e vincitrice del premio per la migliore attrice a Benedetta Porcaroli.

Scritto dalla stessa regista, il film è interpretato da Benedetta Porcaroli, Lucrezia Guglielmino, Chris Pine, Marco Bonadei ed Eva Robin’s, ed è prodotto da Antonio Celsi e Annamaria Morelli e per PiperFilm da Massimiliano Orfei, Luisa Borella e Davide Novelli.

“Il rapimento di Arabella” è una produzione Elsinore Film, The Apartment, società del gruppo Fremantle, e PiperFilm, che lo distribuirà nei cinema in Italia dal 4 dicembre e all’estero con Charades.

La trama di Il rapimento di Arabella

Holly, 28 anni, ha sempre pensato di essere la versione sbagliata di sé stessa e che la sua vita non sia andata nel modo giusto. Quando incontra una bambina di nome Arabella, si convince di aver trovato sé stessa da piccola. Decisa a scappare di casa, la bambina nasconde la sua identità e asseconda il desiderio di Holly: tornare indietro e diventare qualcuno di speciale.

