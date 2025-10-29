Doctor Sleep, la spiegazione del finale

Nel 1980 è arrivato al cinema Shining, capolavoro di Stanley Kubrick basato sull’omonimo romanzo del 1977 di Stephen King. Il film si è subito affermato come un’opera di straordinaria potenza visiva ed emotiva, capace di incutere profondo timore negli spettatori pur non mostrando nulla di esplicitamente scioccante, bensì la “semplice” discesa nella pazzia del protagonista Jack Torrance. Nel 2013, King ha poi deciso di dar vita ad un romanzo sequel di quel suo capolavoro, Doctor Sleep, divenuto nel 2019 un film per la regia di Mike Flanagan (autore anche di Oculus – Il riflesso del male e La caduta della casa degli Usher).

Con questo film si torna dunque all’Overlook Hotel, riportando dunque un Dan Torrance adulto (Ewan McGregor) tra i resti in rovina dell’edificio che lo ha quasi ucciso da bambino. In tutti questi anni Dan ha lottato contro l’abuso di alcol e lo ritroviamo a lavorare come inserviente in un ospizio, usando i suoi poteri per aiutare a calmare i pazienti mentre passano a miglior vita. La sua esistenza relativamente tranquilla viene interrotta quando incontra Abra, un’adolescente dotata a sua volta della “luccicanza”. Sapendo che anche Dan condivide tale potere, la giovane richiede il suo aiuto contro la spietata Rose Cilindro e i suoi seguaci, i membri de Il Nodo, che si nutrono della Luccicanza degli innocenti alla ricerca della loro immortalità.

Cosa accade nel finale di Doctor Sleep

Dopo aver ucciso con successo la maggior parte dei membri del gruppo nel corso del film, Dan e Abra devono affrontare la loro leader, Rose Cilindro, affamata di vendetta quanto del vapore di Abra. Sapendo che anche l’Overlook Hotel si nutre di vapore, Dan fa la pericolosa scommessa di portare Abra al vecchio hotel infestato per tendere una trappola a Rose. Scatena i fantasmi dell’hotel, che ha rinchiuso uno per uno nel corso degli anni, e gli spettri affamati si abbattono su Rose e la consumano fino a quando di lei non rimane più nulla, non prima però che lei riesca a procurare a Dan una ferita letale intaccandogli l’arteria femorale della gamba.

Dopo aver divorato Rose, i fantasmi rivolgono ovviamente la loro attenzione su Dan e l’hotel si impossessa di lui. Egli inizia allora ad inseguire Abra con un’ascia (proprio come fece suo padre con lui e sua madre tanti anni prima), ma riesce a resistere abbastanza a lungo da permetterle di fuggire e di porre fine all’Overlook una volta per tutte. Il film amplia dunque la mitologia di Shining e chiude in modo struggente l’arco narrativo di Dan. Questo finale si discosta in realtà di molto da quello del romanzo di King (diverse sono infatti le differenze tra le due opere), ma a differenza di quanto compiuto da Kubrick, King ha stavolta apprezzato le modifiche apportate da Flanagan.

La verità sull’Overlook Hotel

L’Overlook Hotel è essenzialmente un vampiro psichico che assorbe i fantasmi delle persone che muoiono al suo interno e li trasforma in agenti della sua stessa fame. I fantasmi dell’hotel sono stati attratti dal giovane Danny a causa della sua luccicanza e hanno continuato a seguirlo anche dopo la sua partenza. Anche Jack Torrance aveva il luccichio, motivo per cui era in grado di vedere i fantasmi dell’Overlook. Rose Cilindro dice a Dan che il vapore si corrompe e si macchia quando i bambini diventano adulti, ed è questa corruzione che ha permesso all’Overlook di prendere effettivamente possesso di Jack e di mandarlo ad uccidere la sua famiglia.

L’hotel voleva che il giovane Danny morisse all’interno della struttura per potersi nutrire di lui e, dopo aver liberato i fantasmi dalle loro prigioni, questi iniziano a nutrirsi anche di lui. A differenza di Jack, però, la discesa di Dan nella follia avviene molto rapidamente e, quando riesce a mettere alle strette Abra nella stanza 237. Tuttavia, Dan aveva previsto questa eventualità fin dall’inizio, facendo esplodere la caldaia dell’Overlook. Abra ricorda allora dii questo dettaglio all’ormai posseduto Dan, e la volontà dell’hotel di preservarsi ha la meglio sulla necessità di consumare Abra, dandole così la possibilità di fuggire. Dan usa le sue ultime tracce di energia per far sì che il luogo che ha ucciso suo padre venga distrutto e muore in pace nell’hotel in fiamme.

Danny parla ancora con Abra

Uno dei modi in cui Doctor Sleep chiude il cerchio della storia di Dan Torrance è quello di fargli svolgere nella vita di Abra lo stesso ruolo che Dick Hallorann aveva svolto nella sua. Ciò è evidenziato dal parallelo tra il giovane Danny seduto su una panchina con il fantasma di Hallorann all’inizio del film e Dan che in seguito condivide la panchina con Abra la prima volta che si incontrano nella vita reale. La scena in cui il giovane Danny parla con Hallorann sulla panchina ci viene però mostrata anche dal punto di vista di sua madre Wendy, che vede il figlio parlare da solo.

Allo stesso modo, quando Abra sta parlando con Danny nella sua stanza alla fine del film, sua madre entra e vede solo sua figlia. Il fatto che Danny parli ancora ad Abra nella sua stanza non significa che la perseguiti o che non possa andare avanti con la sua non-esistenza. Come ha spiegato Dick Hallorann quando il suo fantasma ha fatto visita a Danny per l’ultima volta da adulto, nell’aldilà il tempo funziona in modo diverso ed è probabile che Dan vada avanti proprio come ha fatto Hallorann, tranne nei momenti in cui Abra ha bisogno di lui.

Il significato della donna nella vasca da bagno

Un fantasma di Shining che fa un grande ritorno in Doctor Sleep è Lorraine Massey, ovvero lo spirito che abita la vasca da bagno della stanza 237. Un tempo seduttrice che alla fine si è suicidata in quella stanza, Lorraine ha cercato di strangolare il giovane Danny in Shining ed è apparsa come una giovane donna a Jack Torrance, che l’ha baciata fino a quando, vedendo il suo riflesso nello specchio, ha capito che in realtà stava baciando una vecchia in decomposizione. Lorraine è uno dei fantasmi più spaventosi dell’Overlook, motivo per cui la Stanza 237 ha un’energia così sinistra, ed è anche il primo fantasma a seguire Danny lontano dall’hotel.

Con l’aiuto di Dick Hallorann riesce però a rinchiuderla in una scatola nella sua mente, ma durante lo scontro finale con Rose Cilindro viene nuovamente liberata insieme al resto dei fantasmi. L’Overlook può essere stato distrutto, ma i suoi fantasmi no, e proprio come hanno fatto con Danny seguono Abra nella speranza di nutrirsi di lei. Tuttavia, Abra è ben equipaggiata per affrontare alcuni di loro e il film si conclude con lei che entra nel bagno senza paura. Il fantasma di Lorraine Massey, che rappresenta il modo in cui gli adulti si nutrono dei bambini e li privano della loro innocenza, sembra quindi venire distrutta definitivamente.

Il vero significato del finale di Doctor Sleep

Parlando con CinemaBlend, a proposito dell’alcolismo di Dan in Doctor Sleep, McGregor ha detto: “Mike è stato molto chiaro sul fatto che Shining era un romanzo scritto sull’alcolismo e la dipendenza, mentre Doctor Sleep è un romanzo scritto sul recupero”. Parte della guarigione, per Dan, consiste quindi nel tornare all’inizio del suo alcolismo, tornando all’Overlook Hotel e affrontando il fantasma di suo padre. Durante uno dei suoi incontri con gli Alcolisti Anonimi, Dan ammette che, essendo suo padre morto quando era così giovane, l’unico modo per ricordarlo e sentirsi vicino a lui era bere e sfogare la sua rabbia come faceva suo padre.

Tuttavia, anche Jack Torrance è riuscito a disintossicarsi prima del suo fatidico viaggio verso l’Overlook Hotel, e Dan trova un modo più sano per conoscere il genitore facendo lo stesso viaggio verso la sobrietà. Come in Shining, l’Overlook Hotel è una metafora della dipendenza. Jack Torrance si è disintossicato dopo aver accidentalmente rotto il braccio del giovane Danny mentre era ubriaco, ma l’Overlook lo ha sedotto ancora una volta verso la strada che porta a fare del male ai suoi cari. Un punto di svolta fondamentale in Shining è quando Lloyd, il barista, versa un drink a Jack, agendo di fatto come la voce sussurrante della dipendenza.

Per Dan, che è diventato un alcolizzato per imitazione del padre, ha senso che il suo Lloyd sia lo stesso Jack Torrance. A differenza del padre, però, Dan è in grado di usare gli strumenti del recupero per resistere alla tentazione di ricadere nei vecchi schemi, e il fatto di bruciare l’Overlook con se stesso all’interno è un modo per porre fine al ciclo della dipendenza, per il bene di Abra. Mentre nel romanzo Dan torna al suo lavoro, con una rinnovata consapevolezza del suo scopo nella vita, il finale del film – perquanto amaro – offre un finale che conclude in modo definitivo l’arco narrativo del personaggio.