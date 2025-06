Leo Woodall si unisce a Rachel Weisz per la serie Netflix Vladimir

Leo Woodall (One Day, Bridget Jones: un amore di ragazzo) sarà il protagonista della nuova miniserie Netflix Vladimir, adattata dall’acclamato romanzo di Julia May Jonas. Interpreta il personaggio principale al fianco di Rachel Weisz.

Nella serie scritta da Jonas, mentre la vita di una donna (Weisz) si sgretola, la ragazza diventa ossessionata dalla sua affascinante nuova collega (Woodall). Ricca di segreti sensuali e humor nero, la serie racconta cosa succede quando una donna si ostina a trasformare le sue fantasie in realtà.

Il progetto di otto episodi ha ricevuto il via libera sulla piattaforma di streaming a marzo, con Weisz come protagonista e produttore esecutivo al fianco del creatore e sceneggiatore Jonas. Oltre a Jonas e Weisz, i produttori esecutivi includono Sharon Horgan, Stacy Greenberg e Kira Carstensen per Merman, Jason Winer e Jon Radler per Small Dog Picture Company, Shari Springer Berman e Robert Pulcini. Lo studio è 20th Television, con cui Small Dog aveva un accordo generale.

Leo Woodall è noto soprattutto per aver interpretato Jack, uno dei protagonisti della seconda stagione della serie di successo della HBO The White Lotus. Più recentemente, ha interpretato Dexter Mayhew nel dramma romantico britannico One Day di Netflix, al fianco di Ambika Mod, e lo studente di matematica Edward Brooks nella miniserie Prime Target di Apple TV+. Al cinema, ha interpretato il giovane interesse amoroso di Renée Zellweger in Bridget Jones: Mad About the Boy di Peacock. Woodall apparirà prossimamente in Nuremberg di James Vanderbilt, basato sul libro di saggistica del 2013 The Nazi and the Psychiatrist di Jack El-Hai.