Whoopi Goldberg entra nel cast di Un posto al sole!

La notizia sta circolando da qualche ora sui social e arriva direttamente dai canali ufficiali RAI: Whoopi Goldberg, una delle poche attrici al mondo a fregiarsi del titolo di EGOT (vincitrice di Emmy, Golden Globe, Oscar e Tony) è entrata a far parte del cast di Un posto al sole, storica soap opera italiana, in onda su Rai3 dal 1993.

Non si sa molto sul ruolo dell’attrice ma per ora la rete fa sapere che il suo personaggio debutterà in una storyline speciale come “recurring character” in alcuni episodi in onda nel 2026.

La soap racconta la vita degli abitanti di un condominio, palazzo Palladini, situato sulla collina partenopea di Posillipo, con vista sul golfo di Napoli e il Vesuvio.

Questo vero e proprio colpo di scena nella carriera di Whoopi Goldberg si associa al progetto a lungo coccolato del terzo capitolo di Sister Act.