Maschi Veri Stagione 2: al via le riprese!

Di Chiara Guida

-

Maschi Veri Stagione 2 - Foto Credits Lucia Iuorio

Sono iniziate le riprese di Maschi Veri Stagione 2, la serie comedy che ha conquistato il pubblico raccontando con ironia e leggerezza le fragilità e le contraddizioni della mascolinità contemporanea. Per celebrare l’avvio dei lavori è stata realizzata una speciale clip di annuncio.

Pur sentendosi “decostruiti dalla mascolinità tossica”, Massimo, Riccardo, Luigi e Mattia sono ancora alla ricerca di quell’equilibrio tra i sessi, duramente colpito dai cambiamenti di status e di vita, sia nelle dinamiche sentimentali sia nelle nuove relazioni in corso. In questa nuova stagione ritroveremo le quattro coppie esattamente all’opposto di come le avevamo lasciate. I nostri quattro Maschi restano ancora fuori posto, ma sempre molto amici.

La nuova stagione vede il ritorno di Maurizio Lastrico (Mattia), Matteo Martari (Massimo), Francesco Montanari (Riccardo) e Pietro Sermonti (Luigi), affiancati da un cast corale che comprende Thony (Tiziana), Sarah Felberbaum (Ilenia), Laura Adriani (Daniela), Alice Lupparelli (Emma), Nicole Grimaudo (Federica) e Davide Iacopini (Eugenio).

Accanto a loro, si uniscono al progetto nomi di primo piano del cinema e della tv italiana: Carolina Crescentini, Silvia D’Amico, Alessio Boni, Giancarlo Commare e Ilenia Pastorelli. Il team creativo della seconda stagione vede alla regia Matteo Oleotto e Milena Cocozza, con la produzione di Matteo Rovere per Groenlandia. La sceneggiatura è firmata da Furio
Andreotti, Giulia Calenda e Ugo Ripamonti.

Maschi Veri Stagione 2 – i crediti

  • Cast: Maurizio Lastrico, Matteo Martari, Francesco Montanari, Pietro Sermonti, Thony, Sarah Felberbaum, Laura Adriani, Alice Lupparelli, Nicole Grimaudo, Davide Iacopini, Carolina Crescentini, Silvia D’Amico, Alessio Boni, Giancarlo Commare, Ilenia Pastorelli
  • Regia: Matteo Oleotto, Milena Cocozza
  • Prodotto da: Matteo Rovere per Groenlandia
  • Sceneggiatura: Furio Andreotti, Giulia Calenda, Ugo Ripamonti
  • Direttore della Fotografia: Ferran Paredes Rubio
  • Casting Director: Francesca Borromeo (u.i.c.d.), Danilo Sarappa
  • Scenografo: Fabrizio D’Arpino
  • Costumi: Elena Minesso
  • Trucco: Valentina Iannuccilli
  • Capelli: Daniela Altieri
  • Montaggio: Michele Gallone, Giorgia Currà, Cristina Flamini
  • Musiche originali: Santi Pulvirenti
Chiara Guida
Laureata in Storia e Critica del Cinema alla Sapienza di Roma, è una gionalista e si occupa di critica cinematografica. Co-fondatrice e Direttore Responsabile di Cinefilos.it dal 2010. Dal 2017, data di pubblicazione del suo primo libro, è autrice di saggi critici sul cinema, attività che coniuga al lavoro al giornale.
