Maschi Veri Stagione 2: al via le riprese!

Sono iniziate le riprese di Maschi Veri Stagione 2, la serie comedy che ha conquistato il pubblico raccontando con ironia e leggerezza le fragilità e le contraddizioni della mascolinità contemporanea. Per celebrare l’avvio dei lavori è stata realizzata una speciale clip di annuncio.
Pur sentendosi “decostruiti dalla mascolinità tossica”, Massimo, Riccardo, Luigi e Mattia sono ancora alla ricerca di quell’equilibrio tra i sessi, duramente colpito dai cambiamenti di status e di vita, sia nelle dinamiche sentimentali sia nelle nuove relazioni in corso. In questa nuova stagione ritroveremo le quattro coppie esattamente all’opposto di come le avevamo lasciate. I nostri quattro Maschi restano ancora fuori posto, ma sempre molto amici.
La nuova stagione vede il ritorno di Maurizio Lastrico (Mattia), Matteo Martari (Massimo), Francesco Montanari (Riccardo) e Pietro Sermonti (Luigi), affiancati da un cast corale che comprende Thony (Tiziana), Sarah Felberbaum (Ilenia), Laura Adriani (Daniela), Alice Lupparelli (Emma), Nicole Grimaudo (Federica) e Davide Iacopini (Eugenio).
Accanto a loro, si uniscono al
progetto nomi di primo piano del cinema e della tv italiana:
Carolina Crescentini, Silvia D’Amico, Alessio Boni,
Giancarlo Commare e Ilenia Pastorelli. Il
team creativo della seconda stagione vede alla regia Matteo Oleotto
e Milena Cocozza, con la produzione di Matteo Rovere per
Groenlandia. La sceneggiatura è firmata da Furio
Andreotti, Giulia Calenda e Ugo Ripamonti.
Maschi Veri Stagione 2 – i crediti
- Cast: Maurizio Lastrico, Matteo Martari, Francesco Montanari, Pietro Sermonti, Thony, Sarah Felberbaum, Laura Adriani, Alice Lupparelli, Nicole Grimaudo, Davide Iacopini, Carolina Crescentini, Silvia D’Amico, Alessio Boni, Giancarlo Commare, Ilenia Pastorelli
- Regia: Matteo Oleotto, Milena Cocozza
- Prodotto da: Matteo Rovere per Groenlandia
- Sceneggiatura: Furio Andreotti, Giulia Calenda, Ugo Ripamonti
- Direttore della Fotografia: Ferran Paredes Rubio
- Casting Director: Francesca Borromeo (u.i.c.d.), Danilo Sarappa
- Scenografo: Fabrizio D’Arpino
- Costumi: Elena Minesso
- Trucco: Valentina Iannuccilli
- Capelli: Daniela Altieri
- Montaggio: Michele Gallone, Giorgia Currà, Cristina Flamini
- Musiche originali: Santi Pulvirenti