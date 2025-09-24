Maschi Veri Stagione 2: al via le riprese!

Sono iniziate le riprese di Maschi Veri Stagione 2, la serie comedy che ha conquistato il pubblico raccontando con ironia e leggerezza le fragilità e le contraddizioni della mascolinità contemporanea. Per celebrare l’avvio dei lavori è stata realizzata una speciale clip di annuncio.

Pur sentendosi “decostruiti dalla mascolinità tossica”, Massimo, Riccardo, Luigi e Mattia sono ancora alla ricerca di quell’equilibrio tra i sessi, duramente colpito dai cambiamenti di status e di vita, sia nelle dinamiche sentimentali sia nelle nuove relazioni in corso. In questa nuova stagione ritroveremo le quattro coppie esattamente all’opposto di come le avevamo lasciate. I nostri quattro Maschi restano ancora fuori posto, ma sempre molto amici.

La nuova stagione vede il ritorno di Maurizio Lastrico (Mattia), Matteo Martari (Massimo), Francesco Montanari (Riccardo) e Pietro Sermonti (Luigi), affiancati da un cast corale che comprende Thony (Tiziana), Sarah Felberbaum (Ilenia), Laura Adriani (Daniela), Alice Lupparelli (Emma), Nicole Grimaudo (Federica) e Davide Iacopini (Eugenio).

Accanto a loro, si uniscono al progetto nomi di primo piano del cinema e della tv italiana: Carolina Crescentini, Silvia D’Amico, Alessio Boni, Giancarlo Commare e Ilenia Pastorelli. Il team creativo della seconda stagione vede alla regia Matteo Oleotto e Milena Cocozza, con la produzione di Matteo Rovere per Groenlandia. La sceneggiatura è firmata da Furio

Andreotti, Giulia Calenda e Ugo Ripamonti.

Maschi Veri Stagione 2 – i crediti