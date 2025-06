Mister Miracle: in sviluppo la serie animata con Tom King

Warner Bros. Animation e DC Studios compiono un ulteriore passo avanti nel loro impegno nell’animazione con una versione televisiva della serie a fumetti Mister Miracle.

Tom King, autore dei fumetti di Mister Miracle con Mitch Gerads, è showrunner e produttore esecutivo di questa serie, attualmente in produzione, anche se la rete televisiva non è ancora stata annunciata. La serie segue Creature Commandos di James Gunn, attualmente in produzione per la seconda stagione su HBO Max. Non sono stati forniti dettagli sul cast vocale.

Mister Miracle, che Warner ha dichiarato racconterà l'”odissea” del protagonista Scott Free, alias Mister Miracle, è basato sulla serie a fumetti di 12 numeri acclamata dalla critica e vincitrice di un Eisner Award. “Nessuna prigione può trattenerlo”, recita la sinossi. “Nessuna trappola può contenerlo. Lui è Scott Free, la celebrità mondiale conosciuta come Mister Miracle, ed è il più grande artista della fuga mai esistito. Ma riuscirà a mettere a segno il trucco definitivo e a sfuggire alla morte stessa?” La sinossi prosegue dicendo che la serie inizia con “qualcosa di terribilmente sbagliato nella vita perfetta che Scott e la sua moglie guerriera Big Barda si sono costruiti sulla Terra”.

King è attualmente impegnato anche nella produzione della serie TV Lanterns della HBO.