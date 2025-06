Andy Serkis: come mai Kino Loy non è tornato per Andor – Stagione 2?

Durante l’eccezionale arco narrativo Narkina 5 della prima stagione di Andor, Cassian Andor si è ritrovato incarcerato dall’Impero e, inconsapevolmente, impegnato a costruire componenti per la Morte Nera che un giorno contribuirà a distruggere.

Lì, Cassian ha incontrato Kino Loy, interpretato da Andy Serkis, il burbero responsabile del turno di giorno che alla fine ha cambiato idea e ha contribuito a guidare un’evasione dal carcere. Sfortunatamente, quando la libertà lo ha chiamato, Kino ha fatto una straziante ammissione sul perché non potesse tuffarsi nell’acqua sottostante: “Non so nuotare”.

Ci si aspettava che Serkis potesse riprendere il ruolo nella seconda stagione, ma alla fine il suo personaggio è stato dichiarato disperso. Parlando con Collider, Andy Serkis ha finalmente rotto il silenzio sul destino di Kino, rimasto incerto. “Alla fine, penso che sia la cosa migliore per il personaggio. È stato un arco narrativo fantastico, con una conclusione molto, molto definita ed eroica”, ha spiegato. “Penso che, per molti versi, tornare indietro sarebbe difficile perché ha lasciato un segno. Sono rimasto davvero sorpreso da quanto fosse emotivamente efficace quel personaggio, in realtà, e quindi penso che sia molto, molto meglio lasciarlo in Narkina 5, da solo”.

Parlando dell’impatto sorprendentemente grande del personaggio sul franchise di Star Wars, Serkis ha aggiunto: “Quest’anno ho partecipato a un sacco di convention e tutti vogliono parlare di Andor. È straordinario quanto abbia colpito le persone, il che è fantastico”. “È un bellissimo testo, un’idea meravigliosa. Tony Gilroy e tutti i registi che hanno lavorato a quegli episodi hanno semplicemente creato qualcosa di geniale”, ha concluso.

Per quanto sarebbe stato divertente scoprire che Kino era in qualche modo sopravvissuto e si era unito all’Alleanza Ribelle, è probabile che sia stato giustiziato dall’Impero per il suo ruolo nell’evasione. Se preferite guardare il lato positivo, forse alla fine è stato liberato alla fine del regno dell’Imperatore Palpatine.

Anche lo showrunner di Andor, Tony Gilroy, ha parlato dell’assenza di Kino dalla seconda stagione. “Andy ha lasciato cadere il microfono, amico. Cosa posso fare di meglio di quello che abbiamo fatto?”, ha detto. “Non fa altro che minimizzare quel momento [in cui Loy rivela ‘Non so nuotare’ dopo essere evasa dalla prigione dell’isola].” “Sapevo che molte persone stavano discutendo se avessimo un modo per [riportarlo indietro”, ha continuato Gilroy, “ma non volevo creare quel tipo di situazione casuale.”

Le stagioni 1 e 2 di Andor sono ora disponibili in streaming su Disney+.