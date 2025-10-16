Il prossimo show dedicato a Batman della DC cambierà per sempre la terrificante galleria dei cattivi

Batman ha affrontato molte minacce nel corso degli anni, ma Bat-Fam sta per offrire una visione molto diversa di uno dei cattivi più terrificanti della Rogues Gallery. La serie Prime Video è il sequel del film del 2023, Merry Little Batman, in cui Damian Wayne decide di seguire le orme del padre e diventare “Little Batman” per proteggere Gotham City dal Joker la vigilia di Natale, mentre il Cavaliere Oscuro è in missione con la Justice League.

Bat-Fam si concentrerà su Bruce e Damian Wayne, oltre che sull’amato maggiordomo/figura paterna di Bruce, Alfred, mentre accolgono alcuni nuovi residenti a Wayne Manor. Tra questi ci sono Alicia Pennyworth, pronipote di Alfred, e gli iconici cattivi Ra’s Al Ghul e Man-Bat. Il gruppo si ritrova a gestire le dinamiche familiari uniche, proteggendo al contempo Gotham dai coloriti nemici che cercano di lasciare il segno.

Luke Wilson, Yonas Kibreab e James Cromwell tornano a guidare il cast di Bat-Fam nei panni di Batman/Bruce Wayne, Little Batman/Damian Wayne e Alfred Pennyworth. Al trio si aggiungono Haley Tju di The Loud House nel ruolo della supercattiva redenta Claire Selton/Volcana, London Hughes nel ruolo di Alicia, Michael Benyaer di The Expanse nel ruolo di Ra’s Al Ghul e Bobby Moynihan, veterano di Saturday Night Live, nel ruolo di Man-Bat. Anche il regista di Merry Little Batman Mike Roth torna come produttore esecutivo e showrunner della nuova serie.

In onore della presenza dello show al New York Comic Con 2025, ScreenRant ha ospitato Bobby Moynihan, London Hughes, Yonas Kibreab e Mike Roth nella nostra sala interviste per discutere di Bat-Fam. Il gruppo ha parlato dell’espansione dell’acclamato film d’animazione del 2023, di come lo show cambierà per sempre il modo in cui il pubblico vede Man-Bat, di dove è nato il loro amore per il franchise DC e di altro ancora.

Man-Bat non è più il nemico terrificante che era nei fumetti

La galleria dei nemici di Batman comprende una delle serie di antagonisti più singolari dei fumetti, con personaggi che vanno dal Joker, spesso adattato, al più minaccioso Hush e al Ventriloquo, a volte caricaturale. Ma uno che ha sempre resistito alla prova del tempo come il più terrificante di tutti è Man-Bat, in particolare dopo il famigerato jump scare di Arkham Knight che coinvolgeva il nemico.

Tuttavia, dato che Bat-Fam è rivolto a un pubblico leggermente più giovane, Roth e Moynihan hanno deciso di dare a Man-Bat un’immagine molto diversa. Come descrive quest’ultimo con una risatina, Man-Bat è “tutti quelli del mio college che starebbero sul mio divano”, con il personaggio che ora vive nel campanile di Wayne Manor con il gruppo di eroi titolari.

“È semplicemente in giro per casa a fare le sue cose, mangiando pistacchi e divertendosi un mondo”, ha spiegato Moynihan. “Mi diverto davvero a interpretarlo. È un piccolo stramboide eccentrico, e lo adoro.”

Il nuovo Pennyworth della serie ha un obiettivo molto nobile per i cattivi della DC

Un altro personaggio che in passato ha avuto diverse interpretazioni è quello di Alfred Pennyworth. Sebbene generalmente funga da guida morale e figura paterna per Bruce dopo l’omicidio di Thomas Wayne, Alfred è anche diventato il famigerato supercattivo Outsider dopo essere stato resuscitato dopo essersi sacrificato.

Gli adattamenti hanno anche modificato i fumetti in diversi modi, tra cui Pennyworth, che ha fatto da prequel sia a Gotham che a V for Vendetta, e ha introdotto una nipote, Barbara Wilson, che diventa Batgirl nel famigerato Batman & Robin. Ora, con Bat-Fam, Roth sta dando un’altra svolta alla famiglia di Alfred al di là dei Wayne, introducendo Alicia, sua pronipote da un fratello ancora non identificato.

Proprio come il suo prozio, Alicia entra nella nuova serie Batman con un cuore gentile e un nobile obiettivo, contribuendo a formare l’organizzazione E*Vil, che si impegna ad aiutare i cattivi di Gotham a redimersi. Nelle parole della stessa Hughes, “è praticamente come Oprah”, in quanto si avvicina a vari antagonisti sottolineando che “hai [cercato di commettere crimini], ma Batman ti ha preso a calci nel sedere”, e quindi potrebbe essere il momento di cambiare.

“Ti aiuta a tornare alla vita normale e a essere di nuovo una brava persona”, ha spiegato Hughes. “Il fatto è che Alicia e io siamo molto simili, ecco perché sono stata scelta per il ruolo. Lei cerca sempre di vedere il lato migliore delle persone. E alcuni di questi criminali non hanno un lato migliore, ma lei cerca comunque di aiutarli.”

Alla domanda su quali siano i cattivi di Gotham più difficili da riabilitare per Alicia, Hughes si affretta a non rispondere, ammettendo che farlo significherebbe rivelare spoiler. Tuttavia, Roth ha rivelato che nella stagione arriverà un intero gruppo di iconici nemici di Batman, tra cui “King Tut, Copperhead, Killer Moth e Giganta”, quest’ultima con un tocco di umorismo, dato che gli spettatori “non vedono mai il suo volto, perché è così grande”.

Tutto quello che abbiamo imparato dal gruppo su Bat-Fam & Beyond

ScreenRant: Mike, Merry Little Batman è stato ovviamente un grande successo. Credo che questa serie sia stata annunciata nell’aprile 2023, quindi parlami di come è nata l’idea e di come siamo arrivati al risultato attuale.

Mike Roth: Sì, penso che quando stavamo realizzando Merry Little Batman, ci siamo semplicemente innamorati dei design di quel mondo. E questo rapporto tra Bruce e Damian, che è così incredibile, ci ha fatto venire voglia di vedere cos’altro potevamo fare con esso. Quindi, quando siamo passati ad Amazon, abbiamo migrato ad Amazon, e alla premiere del film anche Amazon era davvero entusiasta di vedere altro, e da lì è nato tutto..

Yonas Kibreab: Sì, è davvero fantastico vedere questo nuovo stile. Damian ora è il figlio di Batman e interpreta il piccolo Batman. E penso che sia davvero fantastico, perché vuole essere proprio come suo padre. È davvero carino vedere questo duo padre e figlio combattere il crimine insieme.

Mike Roth: Lo so, mi sto tradendo, ma ero solito sedermi davanti a una piccola TV sul pavimento a guardare Batman del ’66. Quindi sono stato un fan per tutta la vita.

Yonas Kibreab: Anch’io, ho una storia divertente, credo avessi quattro o cinque anni, avevo una tuta di Batman e mia madre mi aiutò a costruire una maschera di Batman. Mi legai una corda intorno alla vita e avevo un sacco di armi giocattolo che avevo costruito io. Quindi avevo tutta la cintura di Batman. Amico, adoro Batman.

Bobby Moynihan: Recentemente ho speso 2.300 dollari per un costume completo di Batman. Vorrei che fosse uno scherzo. [Ride] Ho un podcast su Batman in cui interpreto Batman. È una cosa vera, è molto stupida. Ho deciso che avrei aiutato questo tizio che crea queste cose e ho deciso di comprare un costume da Batman che mi stesse bene, pensando che sarebbe stato divertente. È una cosa tristissima.

Bobby Moynihan: È più simile alla serie Hush di Jim Lee, se vuoi essere preciso. Sono i soldi meglio spesi della mia vita.

London Hughes: Io non sono come questi ragazzi. Da bambino avevo degli amici. Quindi uscivo e giocavo con un bambino popolare. Il primo Batman che ho visto è stato quello con Adam West. All’inizio degli anni ‘90 lo trasmettevano nel Regno Unito, quindi lo guardavo. È stata la mia prima volta. Pensavo che Batman fosse un po’ gay. Ho sempre pensato che Batman fosse molto affettato, divertente e sciocco. Poi, quando è uscito Il cavaliere oscuro, ho pensato: “Non mi piace questa versione. Mi piace quella gay. Voglio un Batman gay”.

Yonas Kibreab: Il mio Batman, il primo che ho visto, era del 1989. Mia madre adora Prince, giusto? Prince ha scritto la colonna sonora di tutto il film. Sì, è il mio preferito.

Bobby Moynihan: Certo. Daniel Chong, il ragazzo che l’ha creato, ha lavorato con me a We Bare Bears ed è un genio assoluto. Ha creato qualcosa di bellissimo e assolutamente… La Pixar ha questo modo meraviglioso di fare film che aiuta i genitori a semplificare la loro vita. Possono spiegare tutto grazie a un film della Pixar. Mia figlia capisce cos’è la morte grazie a Coco. E Inside Out, Inside Out 2 e cose del genere. Hoppers parla di ciò che stiamo facendo al nostro pianeta e all’ambiente, e di come non sia uno scherzo. Non vedo l’ora che la gente lo veda, perché è bellissimo.