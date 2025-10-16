Jon Bernthal e Tessa Thompson corrono per risolvere un omicidio nel nuovo thriller Netflix

Il thriller Netflix di Jon Bernthal e Tessa Thompson, His & Hers, ha una data di uscita e le prime immagini. Il thriller psicologico è una serie limitata di sei episodi, adattata dal romanzo His & Hers di Alice Feeny.

Thompson, che è anche produttrice esecutiva del progetto, interpreta il ruolo di Anna, una conduttrice televisiva di Atlanta che sta diventando sempre più solitaria e sta perdendo il contatto con i suoi amici e la sua carriera. Tuttavia, quando Anna viene a sapere di un omicidio nella sua città natale, Dahlonega, si sente rivitalizzata e inizia le sue indagini per scoprire la verità.

Nel frattempo, anche il detective Jack Harper (Bernthal) sta indagando sull’omicidio e comincia a sospettare di Anna, che interferisce con le sue indagini. Con Anna e Jack che hanno entrambi la loro versione dei fatti, devono districarsi tra le bugie e trovare l’assassino prima che sia troppo tardi.

Ora Netflix ha annunciato che His & Hers avrà la sua anteprima mondiale l’8 gennaio 2026. La piattaforma di streaming ha anche pubblicato le prime immagini, che mostrano Anna mentre riferisce dalla scena del crimine, Jack e Anna che si guardano con sospetto e la membro del cast Sunita Mani (GLOW, Mr. Robot) che osserva Jack. Guarda le immagini qui sotto:

1 di 3

Oltre a Bernthal, Thompson e Mani, il cast include Pablo Schreiber (Halo), Crystal Fox (Big Little Lies), Rebecca Rittenhouse (The Mindy Project), Marin Ireland (The Umbrella Academy) e Poppy Liu (Hacks). William Oldroyd (Lady Macbeth) è lo showrunner.

Due delle serie TV più importanti di Jon Bernthal sono Daredevil e The Punisher, entrambe originariamente serie Netflix. Ora sta riprendendo il ruolo di Frank Castle/Punisher in Daredevil: Born Again di Disney+ e in uno speciale incentrato sul personaggio di prossima uscita. His & Hers assicura che Bernthal stia nuovamente lavorando attivamente con Netflix.

Uno dei migliori film di Tessa Thompson, Passing, era anch’esso una produzione Netflix, e His & Hers la riporta ora sulla piattaforma. Da Westworld della HBO al Marvel Cinematic Universe, non è nuova a recitare in più progetti o stagioni nel corso di molti anni, ma questa volta non sarà così, poiché si tratta di una serie limitata.

Al di là dell’immenso potere delle star Bernthal e Thompson, il thriller psicologico di Netflix Wayward ha dimostrato di essere un successo in streaming dopo il suo debutto il 25 settembre. C’è un notevole interesse per questo genere e Netflix continuerà a sfruttarlo con l’uscita all’inizio del 2026 di His & Hers.