Gen V – Stagione 2: il colpo di scena che cambia il franchise spiegato dallo showrunner

La showrunner di Gen V Michele Fazekas ha spiegato come la seconda stagione di Gen V abbia preparato il colpo di scena che porterà al finale della seconda stagione. La serie satirica sui supereroi è uno spin-off di The Boys sin dal suo debutto su Prime Video nel 2023. Sebbene Gen V si inserisca perfettamente nella linea temporale di The Boys, è anche un’entità a sé stante.

Gen V stagione 2, episodio 7 ha alzato il livello, con la penultima puntata della stagione che si avvia verso una guerra totale tra la squadra di studenti della bloodbender Marie Moreau e l’imponente Dean Cipher di Hamish Linklater. Ma non tutto era come sembrava, e una rivelazione su un personaggio potrebbe avere enormi ripercussioni sul franchise.

Durante un’intervista con EW, Fazekas ha svelato il colpo di scena mozzafiato secondo cui Cipher non è realmente Cipher. Si tratta di un ragazzo di nome Doug che è stato usato per anni come contenitore dei poteri di Thomas Godolkin. Fazekas ha parlato di come la serie abbia disseminato indizi e gettato le basi per questa rivelazione, come ad esempio il fatto che Cipher non si curi del proprio corpo. Ecco i suoi commenti:

“Stiamo disseminando piccoli indizi che, se guardate indietro, potrete vedere. Anche il fatto che… perché questo ragazzo beve solo frullati disgustosi con pollo e altre cose dentro? È perché non sente alcun sapore. Non gli importa nulla di questo corpo. Sta solo cercando di andare avanti per raggiungere l’obiettivo finale”.

“Eravamo preoccupati che tutti lo avrebbero indovinato. Penso che alcune persone lo indovineranno. Non so se sia possibile indovinare che in realtà sono la stessa persona, che questo ragazzo è solo un ragazzo qualsiasi. È fondamentalmente solo un corpo che [Godolkin] ha provato”.

La rivelazione è una di quelle che molti fan accaniti della serie potrebbero aver previsto, soprattutto se avevano cercato dei segnali, ma è anche un importante colpo di scena. Marie, riportando in vita Godolkin, ha visto il folle fondatore di God U scatenarsi contro coloro che considera più deboli, e questo potrebbe avere ripercussioni sulla stagione 5 di The Boys.

Il finale della stagione 2 di Gen V andrà in onda su Prime Video il 22 ottobre.

C’è anche la questione della terza stagione di Gen V e di come questa si inserirà nel futuro del franchise, ma non c’è dubbio che il ritorno di Godolkin avrà un impatto importante sulla lotta generale per fermare Homelander. Potrebbe anche portare a qualche altro cameo di Gen V in The Boys quando la stagione finale uscirà nel 2026.

Le rivelazioni dell’ultimo episodio di Gen V hanno messo in moto eventi che non possono essere invertiti, e sarà interessante vedere quanto questo influenzerà il resto della serie. Proprio come The Boys, Gen V è un dramma cupo e violento, guidato da personaggi forti, e Godolkin sarà un’aggiunta importante alla serie.

Il finale della seconda stagione di Gen V sembra destinato a rivelarsi uno dei più esplosivi della serie, e la guerra in stile Voldemort di Godolkin contro chiunque non sia abbastanza “puro” rispecchierà probabilmente la legge marziale di Homelander nella quinta stagione di The Boys, e ci sono tutte le possibilità che le due serie possano intrecciarsi, con Gen V che getta le basi per la stagione finale di The Boys.