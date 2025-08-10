HomeSerie TvNews

One Piece Stagione 2: il first look. Rinnovata per la terza stagione

Di Chiara Guida

-

Seguici su Google News

One Piece Stagione 2 è pronta a salpare: l’adattamento live-action dell’amata serie manga e anime di Netflix è stato rinnovato anticipatamente per una terza stagione.

La notizia è arrivata durante l’annuale One Piece Day a Tokyo, dove è stato anche rivelato che Ian Stokes si unirà a Joe Tracz come co-showrunner della terza stagione. Stokes è stato in precedenza co-produttore esecutivo della prima stagione. La produzione della terza stagione inizierà entro la fine dell’anno a Città del Capo, in Sudafrica.

One Piece Stagione 2 non ha ancora una data di debutto, ma è prevista per il 2026 su Netflix. Ufficialmente intitolata “One Piece: Into the Grand Line”, la descrizione ufficiale della seconda stagione recita:

“L’epica avventura piratesca di Netflix, ‘One Piece’, torna per la seconda stagione, scatenando avversari ancora più feroci e le missioni più pericolose di sempre. Rufy e la ciurma di Cappello di Paglia salpano per la straordinaria Grand Line, un leggendario tratto di mare dove pericolo e meraviglia li attendono a ogni angolo. Nel loro viaggio attraverso questo regno imprevedibile alla ricerca del tesoro più grande del mondo, incontreranno isole bizzarre e una schiera di nuovi, formidabili nemici.”

Iñaki Godoy interpreta Rufy. Il cast include anche Mackenyu nel ruolo di Roronoa Zoro, Emily Rudd in quello di Nami, Jacob Romero in quello di Usopp e Taz Skylar in quello di Sanji.

Altri membri del cast di One Piece – Stagione 2 includono: Charithra Chandran nel ruolo di Miss Wednesday, Joe Manganiello nel ruolo di Mr. 0, Katey Sagal nel ruolo di Dr. Kureha, Lera Abova nel ruolo di Miss All Sunday, Mark Harelik nel ruolo di Dr. Hiriluk, Sophia Anne Caruso nel ruolo di Miss Goldenweek, Yonda Thomas nel ruolo di Igaram, Sendhil Ramamurthy nel ruolo di Nefertari Cobra, Brendan Sean Murray nel ruolo di Brogy, Callum Kerr nel ruolo di Smoker, Camrus Johnson nel ruolo di Mr. 5, Clive Russell nel ruolo di Crocus, Daniel Lasker nel ruolo di Mr. 9, David Dastmalchian nel ruolo di Mr. 3, Jazzara Jaslyn nel ruolo di Miss Valentine, Julia Rehwald nel ruolo di Tashigi, Rob Colletti nel ruolo di Wapol, Ty Keogh nel ruolo di Dalton, Werner Coetser nel ruolo di Dorry, Rigo Sanchez nel ruolo di Dragon, James Hiroyuki Liao nel ruolo di Ipponmatsu, Mark Penwill nel ruolo di Chess, Anton Jeftha nel ruolo di K.M.

I produttori esecutivi di “One Piece” includono gli sceneggiatori e co-showrunner Matt Owens e Joe Tracz, oltre a Oda, Marty Adelstein e Becky Clements di Tomorrow Studios, Tetsu Fujimura, Chris Symes e l’ex co-showrunner Steven Maeda. La serie è realizzata in collaborazione con lo studio di animazione di “One Piece” Shueisha e prodotta da Tomorrow Studios (partner di ITV Studios) e Netflix.

Articolo precedente
Jordan Peele ha davvero licenziato i suoi agenti dopo aver perso Weapons?
Articolo successivo
Emma Thompson racconta che Donald Trump le ha chiesto di uscire: “Avrei potuto cambiare il corso della storia americana!”
Chiara Guida
Chiara Guida
Laureata in Storia e Critica del Cinema alla Sapienza di Roma, è una gionalista e si occupa di critica cinematografica. Co-fondatrice di Cinefilos.it, lavora come direttore della testata da quando è stata fondata, nel 2010. Dal 2017, data di pubblicazione del suo primo libro, è autrice di saggi critici sul cinema, attività che coniuga al lavoro al giornale.
- Pubblicità -
 

ALTRE STORIE

- Pubblicità -

Copyright Immagini e Contenuti 2008-2024 Cinefilos.it e/o delle rispettive fonti citate negli articoli. E' esplicitamente vietata ogni copia e/o riproduzione anche parziale dei contenuti del sito, senza un'esplicita autorizzazione della Redazione.
Tutti i diritti sono riservati.
Cinefilos.it e' Testata Giornalistica Reg. n. 293 del 19/10/2012 del Registro della Stampa Tribunale di Roma. Contatta la Redazione. Tutti i marchi, loghi, sigle, brand, le immagini e Trade Mark riportati nel sito e non esplicitamente appartenenti a Cinefilos.it sono di proprietà dei rispettivi proprietari. L’utilizzo delle immagini segue le norme del fair use, per qualsiasi problema vi preghiamo di contattarci e verranno rimosse. E’ vietata la riproduzione, anche parziale, di immagini, testi, pagine e di ogni componente presente nel sito. Per le immagini utilizzate sul sito citiamo solitamente le fonti, nel caso i rispettivi proprietari ne desiderassero la rimozione invitiamo a contattarci: [email protected]


© Cinefilos.it | All rights reserved