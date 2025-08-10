One Piece Stagione 2: il first look. Rinnovata per la terza stagione

One Piece Stagione 2 è pronta a salpare: l’adattamento live-action dell’amata serie manga e anime di Netflix è stato rinnovato anticipatamente per una terza stagione.

La notizia è arrivata durante l’annuale One Piece Day a Tokyo, dove è stato anche rivelato che Ian Stokes si unirà a Joe Tracz come co-showrunner della terza stagione. Stokes è stato in precedenza co-produttore esecutivo della prima stagione. La produzione della terza stagione inizierà entro la fine dell’anno a Città del Capo, in Sudafrica.

One Piece Stagione 2 non ha ancora una data di debutto, ma è prevista per il 2026 su Netflix. Ufficialmente intitolata “One Piece: Into the Grand Line”, la descrizione ufficiale della seconda stagione recita:

“L’epica avventura piratesca di Netflix, ‘One Piece’, torna per la seconda stagione, scatenando avversari ancora più feroci e le missioni più pericolose di sempre. Rufy e la ciurma di Cappello di Paglia salpano per la straordinaria Grand Line, un leggendario tratto di mare dove pericolo e meraviglia li attendono a ogni angolo. Nel loro viaggio attraverso questo regno imprevedibile alla ricerca del tesoro più grande del mondo, incontreranno isole bizzarre e una schiera di nuovi, formidabili nemici.”

Iñaki Godoy interpreta Rufy. Il cast include anche Mackenyu nel ruolo di Roronoa Zoro, Emily Rudd in quello di Nami, Jacob Romero in quello di Usopp e Taz Skylar in quello di Sanji.

Altri membri del cast di One Piece – Stagione 2 includono: Charithra Chandran nel ruolo di Miss Wednesday, Joe Manganiello nel ruolo di Mr. 0, Katey Sagal nel ruolo di Dr. Kureha, Lera Abova nel ruolo di Miss All Sunday, Mark Harelik nel ruolo di Dr. Hiriluk, Sophia Anne Caruso nel ruolo di Miss Goldenweek, Yonda Thomas nel ruolo di Igaram, Sendhil Ramamurthy nel ruolo di Nefertari Cobra, Brendan Sean Murray nel ruolo di Brogy, Callum Kerr nel ruolo di Smoker, Camrus Johnson nel ruolo di Mr. 5, Clive Russell nel ruolo di Crocus, Daniel Lasker nel ruolo di Mr. 9, David Dastmalchian nel ruolo di Mr. 3, Jazzara Jaslyn nel ruolo di Miss Valentine, Julia Rehwald nel ruolo di Tashigi, Rob Colletti nel ruolo di Wapol, Ty Keogh nel ruolo di Dalton, Werner Coetser nel ruolo di Dorry, Rigo Sanchez nel ruolo di Dragon, James Hiroyuki Liao nel ruolo di Ipponmatsu, Mark Penwill nel ruolo di Chess, Anton Jeftha nel ruolo di K.M.

I produttori esecutivi di “One Piece” includono gli sceneggiatori e co-showrunner Matt Owens e Joe Tracz, oltre a Oda, Marty Adelstein e Becky Clements di Tomorrow Studios, Tetsu Fujimura, Chris Symes e l’ex co-showrunner Steven Maeda. La serie è realizzata in collaborazione con lo studio di animazione di “One Piece” Shueisha e prodotta da Tomorrow Studios (partner di ITV Studios) e Netflix.