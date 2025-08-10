Emma Thompson racconta che Donald Trump le ha chiesto di uscire: “Avrei potuto cambiare il corso della storia americana!”

Donald Trump ha chiesto a Emma Thompson di uscire, l’attrice premio Oscar lo ha rivelato al Festival di Locarno. “Ha squillato un telefono nella mia roulotte, ed era Donald Trump. Ho pensato fosse uno scherzo. ‘Ciao, sono Donald Trump'”, ha rivelato la Thompson. “Ho detto: ‘Come posso aiutarla?’. Pensavo avesse bisogno di indicazioni. Lui ha risposto: ‘Mi piacerebbe molto che alloggiassi in uno dei miei bellissimi posti, e magari potremmo cenare insieme'”, ha rivelato durante una masterclass a Locarno, ricordando di aver lavorato alla satira politica di Mike Nichols “Primary Colors“.

“Mi sono resa conto che proprio quel giorno il mio divorzio era finalmente arrivato. Scommetto che lui stava cercando dappertutto persone adatte da portare fuori, tutte queste brave divorziate – voglio dire, ha trovato il numero della mia roulotte! Questo sì che è stalking! Quindi sì, avrei potuto uscire con Donald Trump. Avrei potuto cambiare il corso della storia americana!”

Thompson, che ha iniziato come comica, non ha mai evitato l’umorismo politico. “Facevo battute su Margaret Thatcher e l’herpes, sai? È la cosa più semplice che si possa ottenere dal sesso non protetto. Dicevo che Thatcher e l’herpes erano entrambi molto difficili da curare. È una cosa che vale ancora oggi”, ha detto, riflettendo sui suoi inizi.

“In seguito, ho scritto una serie di sketch comici e uno di questi parlava di una donna vittoriana che andava a trovare sua madre. Suo marito sembra avere una ‘piccola creatura’ attaccata al suo corpo. Sta parlando del suo pene, ovviamente, e parla di ignoranza sessuale, ma è divertente. Il produttore di ‘Ragione e sentimento’ l’ha visto e ha pensato: ‘Questa donna può adattare Jane Austen!’ È così strano.”

Emma Thompson Leopard Club Award a Locarno 2025

All’inizio, non voleva affatto fare l’attrice, ha ammesso. “Sembrava un lavoro precario. Una volta venne nella nostra scuola una direttrice di ospedale e pensai che fosse un bel lavoro”, ha detto. “Soprattutto perché aveva delle belle scarpe.” Ma seguirono ruoli acclamati in “Casa Howard” e “Quel che resta del giorno“. Per quest’ultimo, si è ispirata a sua nonna e al “trauma intergenerazionale“.

“Entrò a servizio a 13 anni. Fu violentata dal suo datore di lavoro, rimase incinta, tenne il bambino e scoprì, come accadde a molte altre giovani domestiche, che si trattava di una maternità surrogata forzata.” La sua esperienza influenzò la sua interpretazione di Miss Kenton. “Mia nonna non è mai stata veramente felice e realizzata.”

In seguito, anche Hollywood se ne accorse, con “Primary Colors” che rispecchiava l’attuale turbolenza politica. “Se ricordate lo scandalo di Monica Lewinsky, povera Monica, che accadde mentre giravamo quel film. Ci sedemmo e pensammo: ‘Cosa faremo?’. Stiamo girando un film su qualcosa che sta accadendo nello stesso momento.” Aggiunse: “Sembra passato tanto tempo. Oh, se solo potessimo avere un bello scandalo sessuale e niente di tutto questo, per favore.”

Sebbene la saga di “Harry Potter” non sia stata esattamente una sfida artistica – “Non vorrei essere scortese, ma sono arrivata, ho fatto la parte con occhiali e capelli e me ne sono andata” – “Tata Matilda“, che ha anche scritto, è stata più soddisfacente.

“Non l’ho scritto per i bambini, l’ho scritto per tutti. Parla di dolore e ho perso mio padre quando ero molto piccola”, ha detto. “Penso che sia stata lei a cui mi sono rivolta per trovare conforto. È così importante per me e mi connette a tutte le generazioni”.

Celebrata anche per “Love Actually – L’amore davvero“, Thompson non si aspettava che diventasse un classico amato. “Ricordo che Hugh Grant venne da me chiedendomi: ‘È la cosa più psicotica che abbiamo mai fatto?’ Poi la gente ha iniziato ad avvicinarsi a me sui mezzi pubblici, piangendo”, ha ammesso.

“Credo di aver toccato un nervo scoperto perché noi donne, quando abbiamo un cuore spezzato, a volte dobbiamo nasconderlo. Ciò che ti commuove non è il suo pianto, ma il suo nasconderlo, scendere le scale ed essere allegra. È una fonte costante di stupore per me [il film è diventato così iconico]. È un po’ strano!”

Thompson, che ha ricevuto il Leopard Club Award al festival, ha recentemente recitato in “Dead of Winter” di Brian Kirk. “Ho quasi avuto un aneurisma: ero così sbalordita e così felice”, ha detto, ricordando una proiezione del film particolarmente affollata. “La maggior parte delle donne che conosco sono incredibilmente eroiche. E il fatto che [questo personaggio] fosse vecchio e in lutto, non l’avevo mai visto prima. Non aveva mai visto un personaggio come quello che ha interpretato in “Il piacere è tutto mio”: una donna che decide di provare finalmente un orgasmo in tarda età con l’aiuto di un prostituto. Ho amato la sua paura, ho amato il fatto che sapesse che le mancava qualcosa di importante. Ha fatto tutte le cose giuste [nella vita] e quando la incontriamo, è solo depressa e confusa”, ha osservato.

“Le conversazioni che ho avuto su questo film sono state incredibili, con donne più giovani che mi hanno detto di non averlo mai sperimentato, o uomini gay più grandi che dicevano che li aiutava con la loro immagine corporea. Ma per lei era molto importante provare questo orgasmo sul suo corpo”.

Ha anche parlato della scena in cui si trovava nuda davanti allo specchio “non ben illuminato”. “Era semplicemente… lì. Tutto”, ha detto. “Sono andata in molte gallerie d’arte e ho guardato le immagini di Adamo ed Eva. Erano tutti in una posizione molto rilassata, con un ginocchio piegato, senza pensarci. Ho cercato di canalizzarlo. Si trattava di qualcuno che aveva questa accettazione neutrale. E Dio sa quanto è difficile.”