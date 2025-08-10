Jordan Peele ha davvero licenziato i suoi agenti dopo aver perso Weapons?

Il prossimo film del regista di Barbarian Zach Cregger, Weapons, sta diventando uno dei film horror più chiacchierati del 2025, e sembra che il regista di Get Out, Jordan Peele, volesse davvero produrlo. Weapons, in uscita nel 2025, presenta una storia originale su una città in cui 17 bambini della stessa classe lasciano le loro case e scompaiono nel cuore della notte, lasciando i loro genitori e la loro insegnante (interpretata da Julia Garner) spaventati e confusi.

Una settimana prima della sua uscita, prevista per l’8 agosto, Weapons di Zach Cregger ha ricevuto un punteggio perfetto del 100% dai primi 12 critici su Rotten Tomatoes, annunciandolo come uno dei più grandi successi horror dell’anno. Sembrava una grande vittoria per la casa di produzione del film, la New Line Cinema.

Tuttavia, Weapons è stato quasi prodotto da Peele, che all’inizio del 2023 ha cercato di acquistarne i diritti insieme alla Universal in una guerra di offerte ad alto rischio. Da allora, si è ipotizzato che la perdita dell’opportunità di produrre l’acclamato film di Cregger da parte di Peele possa essere costata a due talent manager di Hollywood uno dei loro clienti più importanti.

Jordan Peele ha perso i diritti di Weapons a favore della New Line Cinema

Un’intensa guerra di offerte è culminata con l’acquisto di Weapons per 38 milioni di dollari

Secondo quanto riferito, la New Line Cinema della Warner Bros. ha acquistato i diritti per produrre Weapons, basato sulla sceneggiatura di Cregger, in una guerra di offerte per la cifra record di 38 milioni di dollari (via Deadline). Secondo quanto riferito, l’offerta è stata presentata dalla New Line Cinema e dalla Universal, con la società di Peele, la Monkeypaw Productions, che mirava a produrre il film per quest’ultima.

Sebbene l’offerta della Universal fosse inferiore di 7 milioni di dollari rispetto a quella della New Line, Peele era presumibilmente pronto a contribuire con il suo backend contrattuale per acquistare il film, dimostrando di volerlo realizzare a tutti i costi.

Secondo lo stesso articolo di Deadline, ci sono diverse versioni di ciò che è successo dopo. In una versione, Peele era arrabbiato per aver perso Weapons. Nell’altra, a Peele era stato detto che avrebbe ottenuto i diritti di Weapons se avesse eguagliato l’offerta della New Line, ma lui e la Universal non erano sicuri del successo del film con un budget così elevato e hanno rinunciato.

Jordan Peele ha rotto con due manager dopo aver perso i diritti su “The Weapons Rights”

Potrebbe essere stata questa guerra di offerte il motivo?

Alla fine, Peele ha rotto con i suoi manager della Artists First, Joel Zadak e Peter Principato, qualche tempo dopo l’asta. Nonostante le speculazioni, non è stato confermato il motivo per cui Peele abbia concluso questo rapporto professionale. Quello che si sa, tuttavia, è che sia Peele che Cregger erano rappresentati da Principato. Principato e Zadak avevano messo sotto contratto Peele quando era un comico improvvisato come Cregger.

Nell’aprile 2025, Cregger ha parlato con EW dei suoi sentimenti contrastanti dopo la guerra d’aste per Weapons:

“È stato stressante. Dall’esterno, la gente potrebbe pensare che stessi lanciando banconote in aria, chiamando i miei nemici e dicendo loro ‘F— you’. La verità è che era una situazione molto stressante, le persone erano arrabbiate ed era stressante. Non sono riuscito a rilassarmi e ad apprezzare ciò che era successo fino a una settimana dopo, quando la polvere si è posata e l’adrenalina è scesa.“

È possibile che, data la loro lunga collaborazione e il legame con Cregger, Peele fosse deluso dal fatto che i suoi manager non fossero riusciti ad assicurargli i diritti di Weapons, forse perché riteneva che avessero dato la priorità agli interessi dell’altro cliente in questa trattativa. Tuttavia, vale la pena notare che Peele non ha interrotto i rapporti con l’altra sua agenzia, la CAA, che rappresenta anche Cregger.

A meno che qualcuno dei diretti interessati non commenti la situazione, probabilmente non sapremo mai perché Peele ha lasciato Artists First. Allo stesso modo, i suoi sentimenti sulla guerra di offerte potrebbero non essere così accesi come alcuni credono. Ma dato l’inizio molto promettente del film, perdere l’opportunità di produrre Weapons potrebbe pesare un po’ di più nelle prossime settimane.

