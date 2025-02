One Piece – Stagione 2: l’attore di Sanji promette che sarà “più grande, più veloce, più forte”.

Con la conclusione delle riprese della seconda stagione di One Piece, Taz Skylar ha anticipato cosa riserva la seconda stagione ai nuovi personaggi e cosa ci aspetta oltre la prossima stagione. Il successo fantasy di Netflix è basato sull’amata serie manga di Eiichiro Oda e segue un giovane e ambizioso pirata che si mette alla ricerca di dimostrare il suo valore come re dei pirati. Nelle stagioni 1 e 2 di One Piece, Skylar interpreta Sanji Vinsmoke, un giovane cuoco che si unisce alla ciurma di Monkey D. Luffy dopo aver incontrato il gruppo di disadattati nel ristorante del suo mentore.

Con Skylar pronto a recitare al fianco di Daisy Ridley nel prossimo thriller d’azione Cleaner, l’attore si è seduto con Screen Rant per parlare di ciò che il prossimo capitolo di One Piece ha in serbo per il pubblico. Come uno dei tanti nuovi attori che si uniranno alla troupe, Skylar ha parlato della sua esperienza di lavoro con i nuovi membri del cast. Mentre ognuno ha portato la propria personalità alla produzione, l’attore ha rivelato che ha trovato il resto del cast con cui è stato facile lavorare:

Sì, sai una cosa? Penso che tutti quelli che partecipano a questo show siano così individuali nel profondo che penso che il grado di individualità, di originalità individuale, renda tutti davvero facili da frequentare. Come un piccolo lupo solitario che si unisce al branco solo per stare in compagnia.

Tuttavia, quando gli è stato chiesto se One Piece potrebbe essere rinnovato per un’ulteriore terza stagione, Skylar ha ammesso di non aver guardato troppo avanti nel caso in cui i piani cambino o sorgano altri impegni. Nonostante ciò, l’attore ha affermato che si concentrerà nel momento in cui verrà data conferma della produzione. Guarda la spiegazione di Skylar qui sotto:

Sai una cosa, cerco di non guardare più avanti di un’ora. Non so dove sarò tra due mesi o tre o domani, quindi cerco di non guardare troppo lontano. Una volta che sapremo cosa fare, mi concentrerò su quello che stiamo facendo. È un po’ il mio modo di fare.

Cosa significa la provocazione di Skylar per il futuro di One Piece

Il cast della seconda stagione di One Piece vedrà diversi volti nuovi unirsi ai pirati di Cappello di Paglia, sia amici che nemici. Per l’equipaggio della Going Merry, Charithra Chandran e Lera Abova saliranno a bordo rispettivamente nei panni di Nefertari Vivi e Nico Robin, mentre Chopper, la renna medico dell’equipaggio, farà il suo debutto, anche se non è stato ancora rivelato l’attore che interpreterà il personaggio. Dalle anticipazioni di Skylar, è chiaro che il cast si è integrato bene con i membri esistenti dell’equipaggio.

Tuttavia, mentre il pubblico è ansioso di scoprire se i futuri capitoli dell’amato manga di Oda saranno portati sullo schermo, è chiaro che il futuro dello show deve ancora essere determinato oltre la seconda stagione. La stagione 1 di One Piece non solo è diventata la serie Netflix con le migliori performance nella seconda metà del 2023, ma ha anche acceso l’interesse per l’anime originale, con il co-CEO di Netflix Greg Peters che ha celebrato il suo successo di fronte a molto scetticismo. Nonostante ciò, con i costi che una serie come One Piece comporterà, Netflix potrebbe aspettare di vedere come andrà la seconda stagione per decidere il suo futuro.