Moon Knight: a che punto è la seconda stagione?

Moon Knight dei Marvel Studios ha debuttato su Disney+ nel 2022 e, sfortunatamente, è stato ampiamente oscurato durante quello che si è rivelato un altro anno fin troppo impegnativo per l’MCU, sia al cinema che in streaming.

La serie, sebbene non perfetta, ha ricevuto un riscontro ampiamente positivo da fan e critica. Tuttavia, il personaggio non è più stato visto da allora, nonostante un finale cliffhanger che ha preparato perfettamente il terreno per una seconda stagione incentrata su Khonshu e la terza personalità di Moon Knight, Jake Lockley.

In occasione della promozione, il protagonista Oscar Isaac ha confermato di aver firmato per una sola stagione, il che significa che sarà necessario negoziare un nuovo accordo se la storia di Marc Spector/Steven Grant/Jake Lockley deve continuare.

Il presidente dei Marvel Studios Kevin Feige ha recentemente ipotizzato che ci sia “un futuro per quel personaggio“, ma non ha fornito ulteriori dettagli. L’aspettativa tra i fan (basata in gran parte sulle indiscrezioni dei social media) è che Moon Knight farà il suo attesissimo ritorno nel film Midnight Sons.

Parlando con Screen Rant di Eyes of Wakanda, il compositore di Moon Knight, Hesham Nazih, ha condiviso un aggiornamento deludente sulla situazione di una possibile seconda stagione. “Questa è la domanda da un milione di dollari. Nessuno lo sa. Nemmeno Mohamed Diab”, ha rivelato Nazih. “Nessuno ne ha mai parlato. Nessuno lo sa. Se lo chiedete a qualcuno, come ho fatto io, vi dico solo: ‘Nessuno lo sa’”.

È deludente, ma è in linea con quanto abbiamo sentito diverse volte prima di oggi. Anche la Marvel Television sta cercando di spostare l’attenzione sulle serie annuali, e facciamo fatica a credere che la seconda stagione di Moon Knight sarà tra queste (soprattutto perché sono passati più di tre anni dall’ultima volta che abbiamo visto il personaggio sui nostri schermi).

Se Kang il Conquistatore fosse rimasto il grande cattivo della Saga del Multiverso, è probabile che Moony avrebbe combattuto Rama-Tut in Avengers: The Kang Dynasty. Sfortunatamente, non contiamo sulla sua presenza in Avengers: Doomsday.

“Penso che la Marvel Television sia nata a ondate, e penso che Moon Knight sia nato in un’ondata di serie che avrebbero creato personaggi che si sarebbero legati al futuro”, ha dichiarato il dirigente dell’MCU Brad Winderbaum all’inizio di quest’anno. “E andando avanti, le nostre priorità sono cambiate.”

“Stiamo realizzando serie che possano esistere come uscite annuali, più simili alla televisione”, ha continuato, prima di promettere: “Ci sono piani per Moon Knight in futuro.” Come accennato, la serie Disney+ si è conclusa con un enorme cliffhanger; mentre Marc Spector e Steven Grant apparentemente si liberano di Khonshu, in seguito scopriamo che una terza personalità, Jake Lockley, lavora segretamente come braccio destro del Dio della Luna.

Se Moon Knight è tra i personaggi al centro della scena in Midnight Sons, è probabile che sotto la maschera ci sia Lockley. Steven veste i panni di Mr. Knight, mentre Marc è una versione classica di Moon Knight. Che aspetto abbia la versione di Jake è per noi un mistero.