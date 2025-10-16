Palm Royale: svelato il trailer della seconda stagione in arrivo il 12 novembre

È quasi ora di tornare nel club più esclusivo di Palm Beach. Oggi Apple TV+ ha presentato il trailer ricco di star della seconda stagione di Palm Royale, che farà il suo debutto il 12 novembre con il primo episodio dei dieci in totale, seguito da un episodio a settimana fino al 14 gennaio 2026.

La seconda stagione della comedy nominata agli Emmy con protagonista e produttrice esecutiva Kristen Wiig, candidata agli Emmy e agli Oscar, e Laura Dern, vincitrice di Oscar ed Emmy, riunisce il suo cast stellare con Allison Janney, Ricky Martin, Carol Burnett, Josh Lucas, Leslie Bibb, Amber Chardae Robinson, Mindy Cohn, Julia Duffy e Kaia Gerber, e dà il benvenuto alle nuove guest star John Stamos, la vincitrice del Tony Award Patti LuPone, Vicki Lawrence e Matt Rogers. Il cast include anche Claudia Ferri, Jason Canela, Jordan Bridges, James Urbaniak, Roberto Sanchez, Rick Cosnett e Ryan Dorsey.

Cosa succede nella seconda stagione di Palm Royale

Palm Royale segue Maxine Dellacorte (interpretata da Kristen Wiig) nel tentativo di assicurarsi un posto al tavolo più esclusivo d’America: l’alta società di Palm Beach. Mentre Maxine cerca di superare quella linea invalicabile che separa chi ha tutto da chi non ha nulla, la serie pone le stesse domande che ancora oggi ci lasciano perplessi: Quanto di te stesso sei disposto a sacrificare per ottenere quello che ha qualcun altro? “Palm Royale” è una testimonianza di tutti gli outsider che lottano per garantirsi la loro opportunità di emergere e appartenere veramente a se stessi.

Nella seconda stagione, Maxine viene emarginata dalla società dopo uno scandaloso crollo nervoso in pubblico. Dovrà attingere alla sua profonda intelligenza e astuzia per dimostrare una volta per tutte che non solo appartiene a quel mondo, ma che potrebbe anche avere ciò che serve per governare questa città. Lungo il percorso scoprirà verità inconfessabili e capirà finalmente su cosa si fonda veramente questa città… segreti, bugie e qualche reato occasionale.

Attualmente disponibile in streaming su Apple TV, la prima stagione di “Palm Royale” ha ricevuto 11 nomination agli Emmy, tra cui Miglior serie comica, Miglior attrice protagonista in una serie comica (Kristen Wiig) e Miglior attrice non protagonista in una serie comica (Carol Burnett), inoltre ha vinto l’Emmy per la Miglior sigla originale.

Prodotto da Apple Studios, “Palm Royale” è scritto, prodotto e diretto da Abe Sylvia per Aunt Sylvia’s Moving Picture Company. La serie è prodotta da Dern e Jayme Lemons per Jaywalker Pictures, Wiig e Katie O’Connell Marsh.