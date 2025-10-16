Furioza 2, la spiegazione del finale

Furioza 2 (Inside Furioza) è il sequel del film thriller d’azione polacco di Netflix del 2022 Furioza che sposta l’attenzione dal protagonista del primo film, Dawid, al braccio destro della banda Furioza, Golden. Ambientato nelle settimane successive al misterioso omicidio del leader della banda Furioza, Kaszub, il sequel affronta le conseguenze del brutale omicidio e il tradimento che lo ha preceduto, mentre nuove connessioni e traffici di droga portano i personaggi e la loro banda in Irlanda. Nel complesso, Furioza 2 (Inside Furioza) dovrebbe comunque impressionare gli appassionati di azione hardcore e sarà particolarmente divertente per coloro che hanno apprezzato il primo film alcuni anni fa.

Di cosa parla il film Furioza 2 (Inside Furioza)?

Furioza 2 (Inside Furioza) inizia nei giorni immediatamente successivi all’omicidio di Kaszub, già raccontato nel primo film, ma ribalta la prospettiva mostrando tutti gli eventi dal punto di vista di Golden. Si apre con una scena del passato, in cui Golden, uno dei membri più devoti del gruppo di tifosi di calcio hooligan polacchi Furioza, sta guidando con il suo migliore amico, Dawid, su un’autostrada polacca, chiaramente all’inseguimento di un’auto da cui sono attualmente troppo lontani. Ma la guida pericolosamente spericolata di Golden permette loro di raggiungere rapidamente l’auto che stanno inseguendo, che contiene teppisti come loro, ma appartenenti alla banda rivale, gli Antmen. Picchiano i rivali e rubano la bandiera della loro banda, che diventa una parte importante del loro incontro serale.

Mentre tutti i membri principali di Furioza si riuniscono, guidati dal loro amato leader, Kaszub, i giovani bruciano la bandiera degli Antmen e promettono di arrivare ai vertici del teppismo calcistico nel paese. È qui che Golden rivela per la prima volta ai suoi amici più cari le sue grandi ambizioni di fare qualcosa di straordinario nella vita e di costruirsi una vita di immensa ricchezza e lusso. Vuole afferrare con sicurezza tutto ciò che gli si para davanti, in modo che quando morirà, la sua eredità sarà ricordata come quella di un teppista amato e temuto da tutti. In linea con la promessa fatta a se stesso, Golden si trasferisce in un appartamento in un grattacielo solo pochi anni dopo, quando ha già guadagnato molti soldi grazie alle attività illegali della banda Furiosa.

La prima persona che Golden invita a casa sua e a cui racconta di questo importante successo è Kaszub, che è più come un fratello maggiore e una guida per lui. Kaszub è stato un sostegno molto forte nella sua vita e Golden si sente persino in debito con lui per i suoi successi. Pertanto, quando Golden alla fine uccide Kaszub, solo pochi anni dopo, solo perché eliminare il capo della banda Furiosa aiuterà enormemente la sua posizione personale, inizia a perdere la testa per questo. Con il passare delle ore, un senso di colpa estremo si impadronisce di Golden mentre cerca di venire a patti con l’orribile atto di tradimento che ha appena commesso. Continua ad avere allucinazioni di Kaszub, con il sangue che gli cola dalla testa, e queste visioni immaginarie lo spaventano, ma non c’è modo per lui di elaborare correttamente la questione. Dopotutto, Golden deve anche tenere segreto il suo tradimento al resto della banda, in particolare al fratello di Kaszub, Dawid, che è molto addolorato.

Come era morto davvero Kaszub?

Gli incidenti della notte dell’omicidio di Kaszub vengono finalmente rivelati in tutti i dettagli, ovviamente dal punto di vista di Golden, che era stato una parte significativa del piano. Era stato Dima, il sicario del traffico di droga, a ideare il piano originale per uccidere Kaszub, poiché la banda Furiosa gli impediva di contrabbandare droga in Polonia. Ma aveva bisogno di qualcuno all’interno, qualcuno che conoscesse bene Kaszub e la banda, e per questo si rivolse a Golden, che era stato il braccio destro della banda. Golden aveva sempre desiderato creare un proprio impero della droga, il che lo spinse ad accettare l’offerta di Dima, nonostante non fosse del tutto d’accordo. Pertanto, anche la notte dell’omicidio, Golden era ancora stressato e indeciso se andare avanti con il piano.

A Golden era stato affidato il compito di identificare Kaszub nel parcheggio, mentre i suoi uomini mascherati aspettavano fuori per la conferma. A causa del turbinio di emozioni che gli attraversava la mente, dominate principalmente dal senso di colpa e dalla paura, Golden mentì dicendo che l’uomo preso di mira non era Kaszub, ma Dima era sempre stato preparato a una situazione del genere. Anche lui sapeva che Golden avrebbe trovato estremamente difficile, quasi impossibile, tradire il suo caro capo, e così ordinò ai suoi uomini di agire. Kaszub fu picchiato e ferito gravemente, ma non era ancora morto quando Golden gli si avvicinò e afferrò un forcone. Probabilmente, la mente tormentata dal senso di colpa di Golden gli fece credere che Kaszub lo avesse identificato, nonostante la maschera che gli copriva il volto, e quindi lasciare in vita il boss dei Furioza non era un’opzione.

Così, Golden non esitò a usare il forcone per pugnalare a morte Kaszub, completando con successo il piano che lui e Dima avevano ideato. Avevano scelto specificatamente il forcone come arma del delitto poiché il loro rivale professionale, Antman, o Mrowka, usava sempre un forcone per commettere i suoi crimini. Volevano far sembrare che Mrowka avesse ucciso Kaszub, e questa storia sarebbe stata molto facile da vendere, dato che erano i leader di due gruppi rivali di teppisti che si odiavano con intensa passione. Il piano aveva funzionato alla perfezione, poiché tutti credevano che Mrowka fosse l’assassino, e questo aveva scatenato una guerra tra le bande Furiosa e Antmen, mentre Dima e i suoi soci erano liberi di continuare i loro affari. Golden, nel frattempo, doveva convivere con il terribile rimorso, che spesso si trasformava anche in paura, con lui che aveva allucinazioni del fantasma di Kaszub che veniva a vendicarsi di lui.

Perché Mrowka viene attaccato più volte?

I membri della banda Furiosa sono assolutamente infuriati con Mrowka e gli Antmen dopo che il loro amato leader, Kaszub, è stato ucciso con un forcone. Ma ciò che li fa infuriare ancora di più è l’improvvisa presenza di Mrowka al funerale di Kaszub, dove si erano riuniti amici e familiari, insieme a migliaia di cittadini polacchi venuti a rendere omaggio. I leader e i membri di tutte le tifoserie violente del paese, insieme a quelli delle bande criminali, si erano riuniti sul posto, mettendo da parte le loro rivalità per rispetto verso il defunto. Ma tutti si aspettavano che gli Antmen restassero lontani, dato che erano presumibilmente gli assassini di Kaszub. Pertanto, quando Mrowka si presenta e continua a sostenere di non avere nulla a che fare con la morte del suo rivale, i Furiosi lo considerano non solo un brutale assassino, ma anche un bugiardo intrigante.

Golden e Dawid seguono persino Mrowka e la sua banda dal funerale, ma decidono di non aggravare ulteriormente la situazione quando arrivano Dzika e la sua unità di polizia. Mrowka dice anche alla sua banda di ritirarsi, nel tentativo di dimostrare ulteriormente che non ha commesso né ordinato l’omicidio. Nonostante la banda avesse inizialmente deciso di non attaccare Mrowka, su consiglio di Golden, naturalmente, le Furiosas alla fine decidono di colpire dopo che Mrowka si è trasferito in Irlanda per supervisionare gli affari lì. È ancora una volta Golden a guidare questo attacco, e le Furiosas cercano di raggiungere Antman attraverso un contatto comune a Dublino, Zeta. Iniziano a smantellare le attività degli Antmen in città, culminando in uno scontro diretto tra le due bande, che coinvolge persino la polizia irlandese. È stato Golden a guidare le Furiosa nello scontro e continua a pianificare l’attacco a Mrowka, nonostante la maggior parte dei membri della banda non sia presente.

Insieme ai suoi due scagnozzi, Olo e Bula, Golden rintraccia Mrowka davanti alla chiesa che frequenta e aspetta il momento giusto per colpire. Ma Bula agisce d’impulso e spara prima che i suoi amici siano pronti, allertando Mrowka e aiutandolo a fuggire. Molto più avanti nel film, Olo e Bula fanno un altro tentativo di uccidere il leader degli Antmen, ma falliscono ancora una volta, il che significa che Mrowka sopravvive fino alla fine. Tuttavia, il colpo di scena alla fine fa capire ai membri della banda di Furiosa che non è stato Mrowka a uccidere il loro leader, ma che era Golden il vero traditore tra loro.

Perché Golden stringe un accordo con Mrowka?

La natura ambiziosa di Golden, che era già evidente in “Furiosa”, viene ulteriormente elaborata nel sequel, quando egli inizia gradualmente a sovrascrivere i suoi sensi di colpa con un’estrema avidità e passione per il successo nella vita. Due episodi specifici lo spingono anche a stringere un accordo con il nemico: il primo lo vede messo alle strette da Mrowka e dai suoi uomini un giorno, poco dopo il fallito tentativo di assassinarlo. Mrowka picchia Golden per ripicca, ed è allora che quest’ultimo gli offre la possibilità di lavorare insieme. Anche se inizialmente sembra che Golden faccia questa proposta solo per evitare di essere picchiato, in realtà è molto serio al riguardo, avendo chiaramente riflettuto sulla questione già da tempo.

Golden ha sempre desiderato diventare ricco, e avere un proprio business di traffico di droga sarebbe il mezzo più facile e appropriato per farlo. Pertanto, Mrowka, che ha un proprio traffico di droga in Irlanda e nelle nazioni insulari circostanti, può ovviamente essere un buon partner per lui. Un secondo incidente che inizia a far cambiare idea a Golden è l’incontro con una donna di nome Eli in un nightclub locale. Nonostante Eli lo respinga costantemente, Golden si innamora di lei e vuole stare con lei a tutti i costi. Oltre al bisogno di diventare ricco, ora sente anche l’urgenza di fare qualcosa di significativo nella sua vita.

Un dipinto in particolare che tiene sempre nella sua casa e che lo affascina molto è “Narciso” di Caravaggio, in cui Narciso (della mitologia classica) guarda con amore il proprio riflesso in uno specchio d’acqua. Questo dipinto riassume in realtà la trasformazione di Golden da traditore tormentato dal senso di colpa a spacciatore sicuro di sé e sfrontato, attraverso una forma contorta di amor proprio, in particolare con una versione più oscura di se stesso. Il riflesso nel dipinto mostra naturalmente Narciso più oscuro di quanto non sia nella realtà e, nel caso di Golden, l’immagine riflessa di cui si innamora gradualmente è figurativamente più oscura, molto più violenta e priva di quel senso di fratellanza che prima era la caratteristica più distintiva della sua personalità.

Come finiscono Golden e Mrowka nei guai in Irlanda?

All’inizio della loro collaborazione in Irlanda, Golden e Mrowka riescono a contrabbandare con successo scorte di droga e diventano ogni giorno più ricchi. Golden continua a conservare tutto il denaro che guadagna in un container vuoto nel porto, poiché non ha ancora trovato un modo per spendere così tanti soldi. Continua a fare acquisti e si trasferisce persino in una nuova casa lussuosa, ma finisce comunque per dover nascondere la maggior parte dei suoi guadagni illegali. Tuttavia, questo non impedisce a Golden di sognare di ottenere ancora di più, ed è per questo che convince Mrowka a entrare nel traffico di cocaina, poiché è la droga più redditizia tra tutte.

Così, i due iniziano a vendere anche cocaina, ma questo li mette nei guai con una fazione diversa, i moderni successori dell’IRA. Questi criminali incalliti sono quelli che controllano il contrabbando e la vendita di cocaina in Irlanda e naturalmente non sono contenti che questi nuovi gangster si intromettano nel loro territorio. Ma Golden è abbastanza intraprendente da riuscire a districarsi anche da questa situazione pericolosa, stringendo un accordo con l’IRA per aiutarli a vendere la loro cocaina in Polonia e nell’Europa dell’Est. Devono pagare una grossa somma di denaro per la merce e alla fine ricevono un furgone pieno di droga, che Golden alla fine riporta in Polonia, correndo un rischio estremo a cui nemmeno Mrowka vuole partecipare, solo per paura.

Come fa Golden a ingannare Mrowka?

Golden compie la mossa audace di riportare il furgone con il suo carico di cocaina in Polonia, lasciando Mrowka a Dublino. Sebbene Mrowka inizialmente pensi che Golden lo abbia tradito, si sente in qualche modo sollevato quando quest’ultimo lo contatta e riporta la cocaina alla struttura degli Antmen in Polonia. Tuttavia, Golden finisce per stringere un accordo segreto con Dima, il socio in affari che aveva conosciuto in precedenza, e gli vende la droga, lasciando Mrowka senza alcun guadagno dall’accordo con il pericoloso IRA. Alla fine, Mrowka cerca di recuperare i soldi vendendo la casa e le proprietà di Golden in Irlanda, in modo da guadagnare almeno qualcosa da tutta questa vicenda. Nel frattempo, Dima organizza un rifugio sicuro per Golden in Ucraina, dove potrà nascondersi per alcuni mesi prima di riprendere una vita normale, ma il suo senso di colpa lo raggiunge ancora una volta.

Come è morto Golden?

A questo punto, Golden era già stato arrestato dalla polizia, dopo che era stata trovata una prova video che lo ritraeva mentre uccideva Kaszub. Tuttavia, il capo della polizia, Jacek Bauer, lo aveva lasciato andare con la promessa che Golden avrebbe aiutato le autorità a catturare Mrowka e altri personaggi di spicco nel mondo del traffico di droga. Questo aveva fatto infuriare Dzika, che aveva divulgato il video al gruppo online Furiosa dopo aver lasciato andare Golden. Golden sapeva quindi che i suoi vecchi amici e fratelli stavano venendo a prenderlo, e così decise di non fuggire in Ucraina e di affrontare invece il suo destino.

Nel finale di Inside Furioza, Golden viene picchiato a morte dai membri infuriati della banda Furioza, che finalmente riescono a vendicarsi del terribile tradimento. Ma nella sua mente, Golden desidera ancora avere successo senza dover affrontare le conseguenze delle sue azioni. Finisce per non avere né amore né ricchezza nella sua vita, il che gli fa capire che alla fine ha fallito miseramente nella vita. Eli sceglie di non avere nulla a che fare con lui e sua madre non vuole più avere contatti con lui dopo aver capito cosa ha fatto. Golden decide di dare tutti i soldi che ha guadagnato in Irlanda, insieme alla sua lussuosa Lamborghini, alla vedova e alla figlia di Kaszub. Questo è quasi un atto di redenzione per lui, ed è per questo che, nonostante sia stato picchiato a morte, Golden si sente leggero e libero dal senso di colpa, come se potesse finalmente tuffarsi nelle acque blu del mare dal molo. Furioza 2 (Inside Furioza) si conclude con questa scena immaginaria in cui Golden trova finalmente la pace, purtroppo solo dopo la sua morte.