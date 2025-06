Prime Video svela il trailer ufficiale di L’estate dei segreti perduti

Prime Video ha svelato il trailer ufficiale del mystery thriller basato sul romanzo bestseller di E. Lockhart, L’estate dei segreti perduti. Tutti gli otto episodi saranno disponibili dal 18 giugno 2025 in esclusiva su Prime Video in oltre 240 Paesi e territori nel mondo.

La trama e il cast di L’estate dei segreti perduti

L’estate dei segreti perduti segue le vicende di Cadence Sinclair Eastman e della sua ristretta cerchia di amici, soprannominati “I Bugiardi”, durante le loro avventure estive sull’isola privata del nonno, nel New England. I Sinclair sono l’equivalente dell’aristocrazia americana, noti per il loro bell’aspetto, la ricchezza tramandata da generazioni e il legame invidiabile che li unisce, ma, dopo un misterioso incidente che cambia per sempre la vita di Cadence, tutti, compresi i suoi amati “Bugiardi”, sembrano avere qualcosa da nascondere.

Ad interpretare “I Bugiardi” saranno: Emily Alyn Lind nel ruolo di Cadence Sinclair Eastman, Shubham Maheshwari nei panni di Gat Patil, Esther McGregor come Mirren Sinclair Sheffield, Joseph Zada nel ruolo di Johnny Sinclair Dennis; insieme a Caitlin FitzGerald nei panni di Penny Sinclair, Mamie Gummer come Carrie Sinclair, Candice King come Bess Sinclair, Rahul Kohli nel ruolo di Ed Patil e David Morse, che interpreta Harris Sinclair.

La serie L’estate dei segreti perduti. è scritta dai co-showrunner Julie Plec (The Vampire Diaries, Legacies) e Carina Adly MacKenzie (Roswell, New Mexico, The Originals), che sono anche executive producer insieme a Emily Cummins (The Endgame – La regina delle rapine, Vampire Academy) per My So-Called Company, Brett Matthews (Legacies), Pascal Verschooris (The Vampire Diaries), e all’autrice del romanzo, E. Lockhart. Dietro il progetto ci sono anche Universal Television, una divisione di Universal Studio Group, e Amazon MGM Studios. Il romanzo è pubblicato in Italia da De Agostini.