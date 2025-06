Le 9 domande cruciali a cui Beauty in Black 2 dovrà rispondere

Dal destino di Rain in ospedale alla relazione tra Mallory e Calvin, ci sono molte domande senza risposta e trame irrisolte nella prima stagione di Beauty in Black che la seconda stagione dovrà riprendere. La prima stagione di Beauty in Black si è conclusa con l’episodio più emozionante e ricco di azione mai visto finora. Si è aperto con una sparatoria in un rifugio sicuro e si è concluso con una brutale rissa in un parcheggio. Kimmie e Angel sono in fuga, l’impero dei prodotti per la cura dei capelli di Mallory è nei guai con la legge e Rain è in ospedale, ancora convalescente dopo le complicazioni dell’intervento chirurgico.

Netflix ha già rinnovato Beauty in Black per una seconda stagione di otto episodi. Come promesso dal trailer apparso alla fine del finale della prima stagione, il cast di Beauty in Black tornerà sul piccolo schermo nella primavera del 2025. Ed è un bene che la soap opera di Tyler Perry torni così presto, perché la prima stagione ha lasciato molti nodi da sciogliere e colpi di scena. Si è conclusa con un rapimento, una violenta rissa e un’auto sportiva in fiamme, quindi la seconda stagione avrà molto da spiegare.