Dancer in the Dark di Lars Von Trier di nuovo al cinema il 9, 10 e 11 giugno con Movies Inspired

Lars von Trier torna al cinema: Movies Inspired riporta nelle sale tre film del grande regista danese. Tre uscite evento, ciascuna di tre giorni, ciascuna in edizione interamente restaurata in 4K, di tre dei titoli più amati del grande regista danese. DANCER IN THE DARK sarà nelle sale solo il 9, 10, 11 giugno 2025. Inoltre, nei giorni 23, 24, 25 giugno tornerà nelle sale Le onde del destino.

Lo scorso anno Movies Inspired, che detiene i diritti per l’intera library del cinema di Von Trier in Italia, aveva già distribuito i primi tre film del cineasta co-fondatore del Dogma 95: L’elemento del crimine, Epidemic ed Europa. Quest’anno sarà la volta di tre titoli fra i più amati dell’intera opera di von Trier.

Dogville (2-3-4 giugno), Dancer in the Dark (9-10-11 giugno) e Le onde del destino(23-24-25 giugno), tutti restaurati in 4k.