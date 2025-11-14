Shōgun – Stagione 2 rivelerà cosa è successo a John Blackthorne

Abbiamo altre notizie sulla seconda stagione di Shōgun: sembra che John Blackthorne (Cosmo Jarvis) tornerà e che verranno svelati i suoi ultimi 10 anni, anche se i lettori del libro lo sapevano già. La seconda stagione di Shōgun entrerà in produzione nel gennaio 2026 e Hiroyuki Sanada e Cosmo Jarvis torneranno nei panni di Lord Yoshii Toranaga e John Blackthorne.

La prima stagione di Shōgun della FX è stata trasmessa per la prima volta nel febbraio 2024 ed è basata sull’omonimo romanzo di James Clavell del 1975, a sua volta ispirato a personaggi e eventi storici reali. I nomi sono stati cambiati nel libro e nella serie, ma gli eventi seguono da vicino la storia, quindi possiamo confermare il destino di un personaggio come Blackthorne.

La seconda stagione di Shōgun sarà ambientata 10 anni dopo la prima

La seconda stagione di Shōgun è ambientata 10 anni dopo la prima stagione e 10 anni dopo il libro di Clavell, per il quale non è mai stato scritto un sequel. Con l’annuncio del ritorno di Cosmo Jarvis nella serie, abbiamo la conferma che John Blackthorne è rimasto in Giappone dopo la fine della serie, come suggerito dal libro e dalla storia.

Nella vita reale, William Adams, su cui è basato Blackthorne, visse in Giappone fino alla sua morte. Alla fine del libro, a Blackthorne viene data una concubina, Kiku, come moglie, e si sottintende chiaramente che si stabilisca in Giappone. Nella serie, Blackthorne immagina un futuro in cui torna in Inghilterra, ma poi respinge sommariamente l’idea.

Poiché non esiste un secondo libro nella serie di romanzi Shōgun, gli showrunner Rachel Kondo e Justin Marks dovranno attingere dalla storia per l’epopea d’azione. La stagione 1 si conclude con Lord Yoshii Toranaga (Hiroyuki Sanada) che sconfigge i suoi nemici, anche se non è ancora ufficialmente Shōgun. Dovremo vedere se si guadagnerà il titolo nei prossimi 10 anni.

Perché John Blackthorne non ha mai lasciato il Giappone dopo gli eventi della prima stagione

John Blackthorne diventa uno dei più stretti alleati di Toranaga in Shōgun nel corso della serie, e il signore della guerra inizia persino a considerarlo un amico. È probabile che nei 10 anni tra la prima e la seconda stagione, Blackthorne sia rimasto vicino a Toranaga, aiutandolo a diventare Shōgun.

È anche possibile che Blackthorne abbia scoperto che Toranaga era responsabile dell’incendio della sua nave e che quindi abbia lasciato il suo servizio. Tuttavia, è chiaro che una parte importante di Blackthorne desidera rimanere in Giappone. Nella sequenza onirica del finale della prima stagione, Blackthorne tiene in mano una croce che gli è stata data da Mariko (Anna Sawai).

Più tardi, nel finale di Shōgun, però, lascia cadere la croce in mare, decidendo che non perseguirà quel futuro. Blackthorne non vuole lasciare il Giappone; ora è la sua casa. Anche se Toranaga non avesse distrutto la sua nave, Blackthorne probabilmente avrebbe fatto solo un breve tratto prima di decidere di tornare indietro.