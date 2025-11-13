Shōgun – Stagione 2: rivelato il ritorno delle star, i nuovi membri del cast e la data ufficiale di produzione

La serie d’azione e avventura della FX Shōgun ha ufficialmente confermato la data di produzione della seconda stagione, nonché i membri del cast che torneranno e quelli nuovi.

Le riprese della Shōgun – stagione 2 inizieranno a gennaio 2026 a Vancouver. Hiroyuki Sanada e Cosmo Jarvis riprenderanno i loro ruoli di Lord Yoshii Toranaga e John Blackthorne. Anche diversi attori della prima stagione si uniranno a loro nella prossima stagione, tra cui: Fumi Nikaidô (Ochiba), Shinnosuke Abe (Buntaro), Hiroto Kanai (Omi), Yoriko Dôguchi (Kiri), Tommy Bastow (Alvito), Yuko Miyamoto (Gin), Eita Okuno (Saeki) e Yuka Kouri (Kiku).

Ci saranno anche alcuni volti nuovi nella serie. Il nuovo cast è composto da Asami Kizukawa (Aya), Masataka Kubota (Hyūga), Sho Kaneta (Hidenobu), Takaaki Enoki (Lord Ito) e Jun Kunimura (Gōda).

Shōgun è basato sull’omonimo romanzo del 1975 scritto da James Clavell. La serie è un dramma storico che segue le storie di due uomini provenienti da contesti drasticamente diversi. Blackthorne è un marinaio inglese che naufraga con la sua nave in Giappone, ritrovandosi bloccato in un paese di cui non sa nulla. Toranaga è un daimyo​​​​​​​ sempre in conflitto con i suoi oppositori politici. E le cose si complicano notevolmente per entrambi quando si incontrano.

La prima stagione della serie vedeva anche la partecipazione di Lady Toda Mariko​​​​​​​ (Anna Sawai). Lei è la traduttrice e fidata consigliera di Lord Toranaga. È stata anche un’alleata fondamentale per Blackthorne, aiutandolo a colmare il divario tra lui e il popolo giapponese. Mariko, purtroppo, non sarà presente nella prossima stagione perché ha subito un tragico destino. Il personaggio si è sacrificato onorevolmente per aiutare Toranaga.

La seconda stagione di Shōgun sarà ambientata 10 anni dopo il finale della prima. Continuerà a seguire le vite e le avventure dei suoi due protagonisti.

La serie di successo della FX era stata originariamente concepita come miniserie. Tuttavia, dopo il suo enorme successo e le recensioni estremamente positive, è stata rinnovata per altre due stagioni. Shōgun è stata anche la prima serie giapponese a vincere un Primetime Emmy. Ha vinto il premio come Miglior Serie Drammatica alla 76ª edizione degli Emmy Awards nel 2024.

Al momento della pubblicazione di questo articolo non è ancora stata resa nota la data ufficiale di uscita della seconda stagione di Shōgun. Tuttavia, si ipotizza che la prima puntata andrà in onda nel 2027.