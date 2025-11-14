HomeSerie TvNews

Doctor Who: nuovo spin-off confermato dal produttore esecutivo

Di Redazione

-

Doctor Who

Il prossimo spin-off di Doctor Who, The War Between the Land and the Sea, ha una data di uscita ufficiale nel Regno Unito. La miniserie di cinque episodi, creata e scritta dall’attuale ed ex showrunner di Doctor Who Russell T. Davies, vede protagonisti Russell Tovey, Gugu Mbatha-Raw e la leggenda di Doctor Who Jemma Redgrave nei panni degli umani e degli “Homo Aqua”, precedentemente noti come Sea Devils, che si scontrano.

Ora, Davies e la BBC hanno annunciato che la serie sarà trasmessa in anteprima nel Regno Unito su BBC One e BBC iPlayer domenica 7 dicembre, con due episodi in contemporanea. Gli episodi 3 e 4 saranno trasmessi il 14 dicembre, mentre il finale andrà in onda il 21 dicembre. Date un’occhiata al post di Davies qui sotto:

 

Un post condiviso da Russell T Davies (@russelltdavies63)

Il post conferma anche che la serie limitata sarà distribuita a livello internazionale tramite Disney+ nel 2026, anche se la data esatta di uscita non è ancora stata rivelata.

