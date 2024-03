Lo spin-off di Grey’s Anatomy, Station 19, sta per concludersi dopo sette stagioni, ma non prima di un ultimo grande crossover con la serie madre, che potrebbe arrivare alla fine dei 10 episodi delle due serie, ha lasciato intendere la nuova showrunner di Grey’s Anatomy Meg Marinis in un’intervista intervista con Deadline legata alla prossima ventesima stagione del venerabile dramma medico, che sarà presentato in anteprima giovedì 14 marzo.

Ha anche anticipato le prossime apparizioni in Grey’s Anatomy dei due personaggi regolari della serie Station 19 che hanno avuto origine nel dramma medico, il marito di Bailey, Ben (Jason George) e Carina (Stefania Spampinato), indicando che Ben rimarrà parte del mondo di Grey’s Anatomy.

“Non ho ancora letto gli ultimi due episodi. In linea di massima so dove andranno a parare“, ha detto Marinis quando gli è stato chiesto del prossimo crossover di Station 19. “Quello che posso dire è che la relazione tra Bailey e Ben continuerà a incrociarsi”. “Quello che posso dirvi è che la relazione tra Bailey e Ben continuerà a incrociarsi. Questi due attori amano incrociarsi ed è molto importante per loro che quello che fanno qui e quello che fanno là sia un’unica cosa simbiotica“.

Marinis ha parlato del “grande rapporto di lavoro e del grande rapporto personale” con i nuovi showrunner di Station 19, Zoanne Clack e Peter Paige.

“Siamo costantemente al telefono perché voglio essere in grado di aiutarli in qualsiasi modo per riuscire a raccontare finali sorprendenti delle loro storie, sia che si tratti di un caso medico incrociato, sia che si tratti di Ben che si incrocia, sia che si tratti di Carina che si incrocia. Vedremo sicuramente Carina in Grey’s Anatomy prima o poi”.

Per quanto riguarda “il crossover finale“, “ci piace condividere le catastrofi, ecco cosa intendo“, ha detto Marinis.

Quando finirà Station 19?

La fine di Station 19 solleva speculazioni sulla possibilità che George e Spampinato tornino in Grey’s Anatomy la prossima stagione, se il medical drama verrà rinnovato per la stagione 21 come previsto. George era un series regular di Grey’s Anatomy prima di lasciarlo nel 2017 per contribuire alla conduzione dello spinoff Station 19. Dopo aver recitato in Grey’s Anatomy, Stefania Spampinato ha iniziato a recitare in Station 19 nella terza stagione prima di diventare series regular nella stagione successiva.