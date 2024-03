Grey’s Anatomy continua a riscrivere i libri di storia della televisione, estendendo il suo record di medical drama di prima serata più longevo con l’imminente e storica 20ª stagione, che debutterà giovedì 14 marzo. Questa è anche la prima stagione di Meg Marinis, veterana di Grey’s Anatomy da 18 anni, come showrunner di Grey’s Anatomy 20. E non ha in mente che questo sia il capitolo finale del drama.

“Non sono stata informata che questa è l’ultima stagione, quindi continuerò a raccontare storie finché me lo permetteranno“, ha dichiarato a Deadline in un’intervista legata alla première della stagione 20. “Abbiamo ancora storie da raccontare”. “Abbiamo ancora storie da raccontare. Riceviamo un enorme sostegno dallo studio, dal network e da Shondaland. Quindi continuerò ad andare avanti finché non mi diranno di mettere giù la penna”.

Creata da Shonda Rhimes, Grey’s Anatomy proviene dalla Shondaland della Shonda Rhimes e dalla ABC Signature, parte dei Disney Television Studios.

Craig Erwich, presidente del Disney Television Group che comprende ABC Entertainment, è stato interrogato sul futuro della serie ai TCA il mese scorso. “Penso che la serie sia creativamente forte come non lo è mai stata“, ha dichiarato. “Non solo gli [episodi] dal vivo che state vedendo oggi, ma sta alimentando la crescita della nostra piattaforma di streaming”.

La stagione 19 ha registrato una media di 10,7 milioni di telespettatori totali dopo 35 giorni di visione in differita sulle piattaforme lineari e digitali, rendendo Grey’s Anatomy la serie d’intrattenimento n. 1 della ABC nella visione in differita su più piattaforme.

Il drama è reduce da una 19a stagione di trasformazione, con il ritiro di Ellen Pompeo, l’uscita di Kelly McCreary e l’ingresso di cinque nuovi personaggi principali, interpretati da Harry Shum Jr., Adelaide Kane, Alexis Floyd, Niko Terho e Midori Francis. La transizione ha avuto successo, con il ritorno di tutti e cinque i nuovi membri del cast in Grey’s Anatomy 20.

Alla domanda di Deadline del mese scorso se fossero iniziate le conversazioni per il rinnovo di una potenziale 21ª stagione, Erwich ha rifiutato di fornire dettagli, dicendo,

“In questo momento siamo davvero concentrati sull’importante ventesima stagione di Grey’s Anatomy, che è ancora incredibile da dire e da celebrare“, ha detto.

Quando uscirà la prossima stagione di Grey’s Anatomy?

La ventesima stagione di Grey’s Anatomy uscirà il 14 marzo 2024 su ABC. In Italia Grey’s Anatomy 20 debutterà su Disney+.

Il cast di Grey’s Anatomy comprende Ellen Pompeo, Chandra Wilson, James Pickens Jr., Kevin McKidd, Kim Raver, Camilla Luddington, Caterina Scorsone, Kelly McCreary, Harry Shum Jr., Adelaide Kane, Midori Francis e Niko Terho.