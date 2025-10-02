Suits LA, dal 3 ottobre su Sky e NOW

Spin-off dell’amatissimo legal drama “Suits”, in onda dal 2011 al 2019 per nove stagioni e letteralmente esploso sulle piattaforme negli ultimi anni – nel 2023 è stata la serie più vista in streaming negli Stati Uniti, debutta in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW dal 3 ottobre SUITS LA. Ambientata nello stesso mondo dei brillanti avvocati della serie madre, lo spin-off cambia costa spostando a ovest, da New York a Los Angeles, il nuovo studio legale al centro del racconto.

SUITA LA racconta infatti una storia completamente nuova, con ambientazione e protagonisti inediti, pur mantenendo il legame con l’universo originale. Non mancano i camei di personaggi storici, tra cui Harvey Specter, interpretato ancora una volta da Gabriel Macht. Questa volta l’azione si sposta sulla West Coast, e dal diritto societario della serie madre si passa al penale nel mondo dello spettacolo.

Stephen Amell è il protagonista di SUITS LA

Protagonista è Ted Black (Stephen Amell), ex procuratore federale di New York che cerca di rilanciare la propria carriera come avvocato, rappresentando alcuni dei clienti più potenti di Los Angeles, dallo sport al cinema fino alla televisione. Mentre combatte per salvare il suo nuovo studio, segreti e verità sul suo passato a New York iniziano a emergere, alimentando tensioni e colpi di scena.

Il cast principale include Stephen Amell nel ruolo di Ted Black; Lex Scott Davis nel ruolo di Erica Rollins, socia di Ted nello studio Black & Associates; Josh McDermitt nei panni di Stuart Lane, avvocato penalista ed ex socio di Ted che lo tradisce portando via colleghi e clienti; e Bryan Greenberg nel ruolo di Rick Dodsen.

Creata da Aaron Korsh per NBC, SUITS LA annovera tra i produttori esecutivi Victoria Mahoney, Gene Klein, David Bartis, Doug Liman, Aaron Korsh, Rick Muirragui, Jon Cowan, Genevieve Sparling e Anton L. Cropper, con John G. Lenic e Ronald D. Chong come produttori. Le riprese si sono svolte tra Vancouver e Los Angeles.