Io Sono Rosa Ricci: online il trailer del film di Lyda Patitucci con Maria Esposito

È stato rilasciato oggi il trailer ufficiale di Io Sono Rosa Ricci, il nuovo film diretto da Lyda Patitucci che sarà presentato in anteprima alla 20ª Edizione della Festa del Cinema di Roma nella sezione Grand Public. La pellicola, attesissima dal pubblico, segna il debutto sul grande schermo del personaggio di Rosa Ricci, interpretata da Maria Esposito, già icona amatissima grazie al successo della serie Mare Fuori.

Accanto a lei nel cast figurano Andrea Arcangeli e Raiz, confermando un ensemble di grande richiamo per una storia che unisce radici televisive a un progetto cinematografico ambizioso.

Ad accompagnare le immagini del trailer c’è il brano “Vàttere”, scritto e interpretato da Gennaro “Raiz” Della Volpe e Silvia Uras, con musica di Paolo Baldini DubFiles. Il singolo sarà presto disponibile sulle principali piattaforme musicali, arricchendo ulteriormente l’impatto emotivo della campagna di lancio.

Prodotto da Picomedia con Rai Cinema in collaborazione con Netflix, e distribuito da 01 Distribution, Io Sono Rosa Ricci uscirà nelle sale italiane il 30 ottobre. Il film è stato realizzato con il sostegno del Fondo per lo sviluppo degli investimenti nel cinema e nell’audiovisivo del Ministero della Cultura e con la collaborazione della Regione Campania – FCRC, a conferma dell’attenzione istituzionale verso un progetto capace di coniugare radicamento territoriale e potenzialità di pubblico.

Il soggetto e la sceneggiatura portano la firma di Maurizio Careddu e Luca Infascelli, mentre il comparto tecnico vede la partecipazione di professionisti affermati: Valerio Azzali alla fotografia, Valeria Sapienza al montaggio, Carmine Guarino alla scenografia e Rossella Aprea ai costumi.

Ispirato all’universo narrativo di Mare Fuori — ideato da Cristiana Farina e scritto da Farina e Careddu — il film si propone di esplorare in chiave cinematografica le sfide, i dolori e la forza di Rosa Ricci, trasformando un personaggio televisivo di culto in protagonista di un viaggio emozionante e universale.

Io Sono Rosa Ricci si annuncia così come uno degli appuntamenti più attesi del cinema italiano d’autunno.