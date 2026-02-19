Apple TV rinvia il thriller The Hunt dopo accuse di plagio: ecco la nuova data di uscita

Apple TV ha annunciato una nuova data di debutto per uno dei suoi prossimi titoli di punta, dopo che un’indagine interna ha portato al rinvio della première. Si tratta di The Hunt (Traqués), serie francese prodotta da Gaumont, inizialmente presentata come opera originale ma finita al centro di polemiche per presunto plagio.

The Hunt slitta dopo l’indagine sui diritti del romanzo Shoot

Apple TV aveva acquisito la serie da Gaumont con una première fissata per il 3 dicembre 2025. Tuttavia, nel novembre dello stesso anno è emerso che la trama dello show somigliava in modo significativo al romanzo Shoot (1973) di Douglas Fairbairn. L’opera era già stata adattata per il cinema con il film omonimo diretto da Harvey Hart e sceneggiato da Richard Berg.

In origine il regista Cédric Anger era accreditato come creatore della serie. Ora il progetto viene ufficialmente descritto come “una serie di Anger basata sul romanzo Shoot di Douglas Fairbairn”. Dopo aver identificato i detentori dei diritti, Gaumont ha provveduto a ottenere le necessarie autorizzazioni, permettendo così alla serie di proseguire verso la distribuzione.

In una dichiarazione ufficiale, la società ha spiegato che la pubblicazione è stata posticipata una volta accertato che il progetto, inizialmente presentato come originale, era in realtà basato su un’opera preesistente. Gaumont ha ribadito che il rispetto dei diritti d’autore e della proprietà intellettuale rappresenta un principio fondamentale per la società.

Di cosa parla The Hunt (Traqués)

The Hunt segue Franck (interpretato da Benoît Magimel) e il suo gruppo di amici, uniti dalla passione per la caccia. Durante una battuta domenicale, però, vengono improvvisamente presi di mira da un altro gruppo di cacciatori senza alcuna spiegazione. Dopo un violento scontro, Franck tenta di tornare alla normalità, ma è convinto che gli aggressori stiano preparando una vendetta.

Nel cast figurano anche Mélanie Laurent, Damien Bonnard, Manuel Guillot, Cédric Appietto e Frédéric Maranber. La serie sarà composta da sei episodi da un’ora ciascuno. Anger ha diretto cinque episodi, mentre il terzo è stato affidato a Guillaume Renusson. Tra gli executive producer figurano Sidonie Dumas, Isabelle Degeorges, Clémentine Vaudaux e Alexis Barqueiro per Gaumont.

La nuova data di uscita su Apple TV

The Hunt debutterà su Apple TV mercoledì 4 marzo 2026, tre mesi dopo la data originariamente prevista. I nuovi episodi verranno distribuiti con cadenza settimanale fino al 1° aprile.

Il caso solleva interrogativi interessanti: si è trattato di una coincidenza narrativa o di un utilizzo non autorizzato del materiale originale? Ora che la questione legale sembra risolta, sarà il pubblico a stabilire se The Hunt merita un posto tra i thriller più solidi della piattaforma, che negli ultimi anni si è affermata come uno dei player più credibili nel panorama seriale internazionale.