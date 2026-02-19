Spider-Man: Brand New Day ecco quando si svolge nella linea temporale dell’MCU

Il percorso di Peter Parker nel Marvel Cinematic Universe continua con Spider-Man: Brand New Day, quarto film solista con Tom Holland nei panni dell’Uomo Ragno. L’uscita è fissata per il 31 luglio e arriverà meno di cinque mesi prima di Avengers: Doomsday, in un momento chiave per la Fase 6 del MCU.

Dopo il finale di Spider-Man: No Way Home, Peter è rimasto completamente solo: nessuno ricorda più chi sia, e la sua vita privata è stata azzerata. Se come Peter Parker è un giovane adulto senza amici né famiglia, come Spider-Man sembra invece essere nel pieno della sua attività. Ma quando si colloca esattamente questa nuova fase nella timeline ufficiale del MCU?

Spider-Man: Brand New Day è ambientato quattro anni dopo No Way Home

La sinossi ufficiale conferma un salto temporale significativo: sono passati quattro anni da quando Peter attraversava le strade innevate di New York nel finale di No Way Home. Considerando che quel film si concludeva alla fine del 2024, Brand New Day è ambientato nel 2028.

Questo dettaglio è cruciale per capire i collegamenti con gli altri progetti Marvel. Il film si colloca:

In pratica, Brand New Day si svolge circa un anno dopo la fine di Thunderbolts e durante il salto temporale di 18 mesi mostrato nella scena post-credit di quel film. Questo lo rende, al momento della sua uscita, il progetto più “avanzato” cronologicamente nell’intero MCU.

Cosa significa il 2028 per il futuro del MCU

L’ambientazione nel 2028 suggerisce che il film potrebbe ignorare direttamente le conseguenze immediate di Thunderbolts o di Daredevil: Born Again, nonostante l’importanza di New York in entrambe le storie. Un anno di distanza narrativa consente a Marvel Studios di non intrecciare obbligatoriamente le trame, mantenendo il focus su Peter.

Allo stesso tempo, la posizione strategica del film lo rende perfetto come ponte verso Avengers: Doomsday. Anche se Spider-Man non dovesse avere un ruolo centrale nel prossimo evento corale, il fatto che Brand New Day sia l’ultimo film prima dell’arrivo di Doctor Doom aumenta le possibilità che contenga indizi o setup narrativi per ciò che verrà.

In sostanza, Spider-Man: Brand New Day non è solo un nuovo capitolo personale per Peter Parker, ma un tassello chiave nella costruzione della Fase 6. E se davvero sarà ambientato pochi mesi prima dell’ennesima crisi multiversale, potrebbe rappresentare la calma prima della tempesta.