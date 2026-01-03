Dopo 10 anni, The Night Manager torna con un punteggio perfetto su Rotten Tomatoes

Dopo quasi un decennio di attesa, il thriller spionistico con Tom Hiddleston è finalmente tornato. The Night Manager, serie tratta dall’omonimo romanzo di John le Carré, debutta con la seconda stagione e lo fa nel migliore dei modi: con un punteggio perfetto del 100% su Rotten Tomatoes.

La prima stagione, andata in onda nel 2016 e sviluppata da BBC One (con distribuzione AMC negli Stati Uniti), era stata accolta con entusiasmo dalla critica. Nonostante il romanzo originale non prevedesse sequel, la serie torna ora con una storia completamente inedita che riporta Hiddleston nei panni dell’ex soldato Jonathan Pine.

Un ritorno acclamato dalla critica dopo dieci anni di attesa

La seconda stagione di The Night Manager ha già debuttato nel Regno Unito e, al momento, vanta un 100% di recensioni positive su Rotten Tomatoes, basato su 14 recensioni. Un risultato che migliora persino l’ottimo 91% ottenuto dalla prima stagione. Il punteggio del pubblico non è ancora disponibile, ma il riscontro critico è estremamente incoraggiante.

Secondo i recensori, la nuova stagione riesce a mantenere intatta la tensione narrativa che aveva reso la serie un punto di riferimento del genere spy thriller. La performance di Tom Hiddleston viene indicata come uno dei principali punti di forza, capace di sostenere una storia che affronta nuovi scenari e dinamiche, pur restando fedele allo spirito dell’opera di le Carré.

Non mancano alcune critiche, soprattutto legate a un ritmo più lento e a un antagonista ritenuto meno incisivo rispetto all’iconico Richard Roper interpretato da Hugh Laurie. Tuttavia, il consenso generale conferma che la serie regge il peso del tempo trascorso.

Dal sì di le Carré al futuro già garantito con la stagione 3

Per anni The Night Manager è stata considerata una miniserie conclusa. Solo nel 2023 è arrivata la conferma ufficiale del ritorno, seguita rapidamente dal rinnovo per una terza stagione già approvata da Prime Video.

Il produttore Stephen Garrett ha raccontato che John le Carré, scomparso nel 2020, inizialmente era contrario a un seguito. Dopo il successo della prima stagione, però, lo scrittore cambiò posizione, concedendo il suo benestare e condividendo anche alcune idee narrative prima della sua morte.

Accanto a Hiddleston tornano Olivia Colman e Noah Jupe, mentre tra le nuove aggiunte al cast figurano Diego Chavez, Indira Varma e Camila Morrone. La seconda stagione arriverà su Prime Video l’11 gennaio 2026.