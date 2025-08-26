Olivia Colman: 10 che forse non sai sull’attrice

Olivia Colman è una delle attrici britanniche che negli ultimi anni ha avuto una notevole popolarità. Unica e fuori dagli schemi, si è fatta conoscere per aver partecipato a diverse serie tv, come The Night Manager e Broadchurch, ma anche grazie a diversi film come La favorita, A Royal Weekend e Assassinio sull’Orient Express. Le sue doti recitative sono pazzesche e nonostante la sua ascesa continui da diversi anni, la Colman è sempre rimasta una persona umile, conscia del proprio lavoro, delle proprie responsabili nell’interpretare personaggi di rilievo, riuscendo a farsi amare dal pubblico di tutto il mondo.

Ecco quello che non sapevate di Olivia Colman.

I film e i programmi TV di Olivia Colman

1. Ha recitato in celebri film. Colman ha debuttato sul grande schermo con Zemanovaload (2005). In seguito ha recitato in Hot Fuzz (2007), 2 Young 4 Me – Uun fidanzato per mamma (2007), Tirannosauro (2011), The Iron Lady (2011), A Royal Weekend (2012), A prova di matrimonio (2012), Cuban Fury (2014), Pudsey – Un ciclone a 4 zampe (2014), The Lobster (2015), Assassinio sull’Orient Express (2017), La favorita (2018), The Father – Nulla è come sembra (2020), Secret Love (2021), La figlia oscura (2021), Empire of Light (2022), Wonka (2023), Cattiverie a domicilio (2024), Paddington in Perù (2024), I Roses (2025) e Jimpa – La casa degli affetti (2025).

2. È nota per alcune serie TV. L’attrice è però nota anche per il suo ruolo in televisione. Ha iniziato recitando in serie come Peep Show (2003), Green Wing (2004-2006) e Doctor Who (2010) ed ha poi trovato notorietà grazie a The Night Manager (2016), Fleabag (2016-2019), Broadchurch (2013-2017), I miserabili (2018-2019) e The Crown (2019-2023). In seguito ha recitato in Landscapers – Un crimine quasi perfetto (2021), Heartstopper (2022-2025), Grandi speranze (2023), Secret Invasion (2023) e The Bear (2023-2024).

Olivia Colman è una premio Oscar

3. Ha vinto l’ambito premio. Olivia Colman ha vinto il premio Oscar come miglior attrice protagonista alla sua prima nomination per il ruolo di regina Anna in La favorita (2018). La vittoria ha rappresentato un trionfo straordinario, considerando la concorrenza composta da attrici del calibro di Glenn Close (The Wife), Lady Gaga (A Star Is Born), Melissa McCarthy (Copia originale) e Yalitza Aparicio (Roma). Colman è poi stata candidata anche nel 2021 per The Father – Nulla è come sembra e nel 2022 per La figlia oscura.

Olivia Colman in La favorita

4. Ha lavorato a lungo sulla fisicità del personaggio. In La favorita (2018), Olivia Colman interpreta la regina Anna d’Inghilterra, un personaggio complesso e fragile, oscillante tra potere e vulnerabilità. Per prepararsi al ruolo, Colman ha studiato a lungo la vita della regina e le cronache del periodo, consultando storici e osservando dipinti e ritratti dell’epoca per cogliere posture e gestualità autentiche. Ha inoltre lavorato con un coach di movimento per riprodurre i piccoli tic e le difficoltà fisiche della regina, riuscendo a rendere sullo schermo una figura storica credibile e piena di sfumature psicologiche.

Olivia Colman in The Crown

5. Ha interpretato un’altra regina. Dopo La favorita, in The Crown (stagioni 3 e 4), Colman ha interpretato la regina Elisabetta II, portando sullo schermo una versione più matura e complessa della monarca britannica. La sua interpretazione è stata ampiamente acclamata dalla critica, tanto da valergli un Emmy Awards come miglior attrice protagonista in una serie drammatica. Colman ha studiato attentamente gesti, postura e inflessioni vocali della sovrana, lavorando con coach di movimento e dizione per rendere autentico il personaggio.

Olivia Colman nella serie Marvel Secret Invasion

6. Avrebbe voluto avere dei superpoteri. In Secret Invasion, Colman interpreta Sonya Falsworth, un’agente di alto rango dell’MI6, amica di Nick Fury (Samuel L. Jackson). Il personaggio si distingue per il suo approccio pragmatico e talvolta spietato nella lotta contro gli Skrull, specie quelli guidati da Gravik. Colman ha dichiarato di essere rimasta delusa dal fatto di non avere poteri sovrumani, ma ha apprezzato l’opportunità di interpretare una figura di potere nel contesto del Marvel Cinematic Universe.

Olivia Colman in Wonka

7. Si è trasformata per il ruolo. In Wonka (2023), Colman interpreta Mrs. Scrubbit, una locandiera astuta e manipolatrice che mette alla prova il giovane Willy Wonka. Per rendere il personaggio più realistico, Colman ha subito una significativa trasformazione fisica, indossando costumi voluminosi, denti ingialliti e una parrucca color tabacco. Ha raccontato di essersi divertita a interpretare una “cattiva”, esplorando tratti insoliti e sopra le righe che normalmente non mostrerebbe. La sua performance ha così unito umorismo e follia.

Olivia Colman in I Roses

8. Ha studiato come chef. In I Roses (qui la recensione), Colman interpreta Ivy Rose, una chef di successo la cui carriera decolla mentre quella del marito Theo (Benedict Cumberbatch) crolla, scatenando un conflitto matrimoniale. Colman ha dichiarato di aver trovato stimolante interpretare un personaggio che evolve da donna di successo a figura più complessa e vulnerabile. Per prepararsi al ruolo, ha studiato il comportamento di chef reali e ha partecipato a sessioni di cucina per rendere la sua interpretazione più autentica. Aveva comunque già avuto modo di farlo per la serie The Bear.

Il marito e i figli di Olivia Colman

9. È sposata con uno sceneggiatore e produttore. Olivia Colman è sposata con Ed Sinclair, sceneggiatore e produttore britannico, dal 2001. La coppia si è incontrata durante gli anni universitari a Cambridge, dove entrambi erano coinvolti nel teatro. Hanno tre figli: due maschi, Finn e Hal, e una figlia di cui non hanno mai rivelato il nome. Nonostante la fama internazionale di Olivia, la famiglia vive lontano dai riflettori, a sud di Londra, e mantiene una vita privata molto riservata. Colman ha dichiarato che il segreto del loro matrimonio duraturo è la loro amicizia e la capacità di ridere insieme

L’età e l’altezza di Olivia Colman

10. Olivia Colman è nata il 30 gennaio 1974 a Norwich, Regno Unito. L’attrice è alta complessivamente

