HomeSerie TvNews

The Paper: su Sky e NOW dal 26 gennaio lo spinoff di The Office con Sabrina Impacciatore

Di Redazione

-

Seguici su Google News
The Paper

La troupe documentaristica di The Office è pronta a tornare in azione, questa volta spostando lo sguardo dal mondo aziendale a quello del giornalismo locale. È da qui che prende il via The Paper, l’attesissimo spin-off della comedy cult che ha segnato un’epoca, con Sabrina Impacciatore tra i protagonisti. Tutti gli episodi saranno disponibili dal 26 gennaio in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW.

Vincitrice di un Emmy e forte di oltre 160 nomination complessive nelle sue nove stagioni, The Office resta una delle serie più amate della storia della televisione. Un successo clamoroso che ha lanciato le carriere di attori come Steve Carell e John Krasinski, diventando un vero e proprio fenomeno globale. Tutte le nove stagioni sono disponibili su Sky e NOW e, dal 17 gennaio, sono in onda in modalità maratona su Sky Collection fino al 26 gennaio.

Già rinnovata per una seconda stagione attualmente sul set, The Paper conserva lo spirito irriverente e il linguaggio mockumentary della serie madre, introducendo però nuovi personaggi e un contesto completamente inedito. La storia è ambientata nella redazione del Midwest dell’immaginario Toledo Truth Teller, un giornale locale sull’orlo della chiusura. Tra precarietà, idealismo e una lotta quotidiana contro il clickbait, la serie racconta il tentativo disperato – e spesso disastroso – di fare informazione di qualità senza mezzi, risorse o competenze adeguate, esasperando il tutto con un cringe humor tagliente e surreale.

Tra i protagonisti spicca Sabrina Impacciatore nel ruolo di Esmeralda Grand, caporedattrice ad interim eccentrica e manipolatrice che, dopo essere stata retrocessa all’arrivo di un nuovo direttore, tenta in ogni modo di sabotarlo. Un’interpretazione che consolida il successo internazionale dell’attrice dopo la premiata esperienza in The White Lotus.

Accanto a lei, Domhnall Gleeson interpreta Ned, il nuovo caporedattore del Truth Teller: entusiasta sostenitore del buon vecchio giornalismo su carta, ma forse non del tutto consapevole di ciò che lo aspetta. A creare un ponte diretto con The Office torna anche Oscar Nuñez, di nuovo nei panni di Oscar Martinez, ora capo contabile del giornale, apparentemente incapace di sfuggire alle stramberie degli uffici.

Il resto del cast introduce numerosi nuovi personaggi con archi narrativi autonomi, senza rinunciare a richiami ed easter egg pensati per i fan storici, rendendo l’esperienza ancora più ricca e divertente.

Articolo precedente
True Detective: Woody Harrelson rivela perché voleva “prendere a pugni” McConaughey sul set
Articolo successivo
Un Bel Giorno: trailer del nuovo film di Fabio De Luigi, al cinema dal 5 marzo
Redazione
Redazione
La redazione di Cinefilos.it è formata da un gruppo variegato di appassionati di cinema. Tra studenti, critici, giornalisti e aspiranti scrittori, il nostro gruppo cresce ogni giorno, per offrire ai lettori novità, curiosità e informazione sul mondo della settima arte.
- Pubblicità -

ALTRE STORIE

- Pubblicità -

Copyright Immagini e Contenuti 2008-2024 Cinefilos.it e/o delle rispettive fonti citate negli articoli. E' esplicitamente vietata ogni copia e/o riproduzione anche parziale dei contenuti del sito, senza un'esplicita autorizzazione della Redazione.
Tutti i diritti sono riservati.
Cinefilos.it e' Testata Giornalistica Reg. n. 293 del 19/10/2012 del Registro della Stampa Tribunale di Roma. Contatta la Redazione. Tutti i marchi, loghi, sigle, brand, le immagini e Trade Mark riportati nel sito e non esplicitamente appartenenti a Cinefilos.it sono di proprietà dei rispettivi proprietari. L’utilizzo delle immagini segue le norme del fair use, per qualsiasi problema vi preghiamo di contattarci e verranno rimosse. E’ vietata la riproduzione, anche parziale, di immagini, testi, pagine e di ogni componente presente nel sito. Per le immagini utilizzate sul sito citiamo solitamente le fonti, nel caso i rispettivi proprietari ne desiderassero la rimozione invitiamo a contattarci: [email protected]


© Cinefilos.it | All rights reserved