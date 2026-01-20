The Paper: su Sky e NOW dal 26 gennaio lo spinoff di The Office con Sabrina Impacciatore

La troupe documentaristica di The Office è pronta a tornare in azione, questa volta spostando lo sguardo dal mondo aziendale a quello del giornalismo locale. È da qui che prende il via The Paper, l’attesissimo spin-off della comedy cult che ha segnato un’epoca, con Sabrina Impacciatore tra i protagonisti. Tutti gli episodi saranno disponibili dal 26 gennaio in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW.

Vincitrice di un Emmy e forte di oltre 160 nomination complessive nelle sue nove stagioni, The Office resta una delle serie più amate della storia della televisione. Un successo clamoroso che ha lanciato le carriere di attori come Steve Carell e John Krasinski, diventando un vero e proprio fenomeno globale. Tutte le nove stagioni sono disponibili su Sky e NOW e, dal 17 gennaio, sono in onda in modalità maratona su Sky Collection fino al 26 gennaio.

Già rinnovata per una seconda stagione attualmente sul set, The Paper conserva lo spirito irriverente e il linguaggio mockumentary della serie madre, introducendo però nuovi personaggi e un contesto completamente inedito. La storia è ambientata nella redazione del Midwest dell’immaginario Toledo Truth Teller, un giornale locale sull’orlo della chiusura. Tra precarietà, idealismo e una lotta quotidiana contro il clickbait, la serie racconta il tentativo disperato – e spesso disastroso – di fare informazione di qualità senza mezzi, risorse o competenze adeguate, esasperando il tutto con un cringe humor tagliente e surreale.

Tra i protagonisti spicca Sabrina Impacciatore nel ruolo di Esmeralda Grand, caporedattrice ad interim eccentrica e manipolatrice che, dopo essere stata retrocessa all’arrivo di un nuovo direttore, tenta in ogni modo di sabotarlo. Un’interpretazione che consolida il successo internazionale dell’attrice dopo la premiata esperienza in The White Lotus.

Accanto a lei, Domhnall Gleeson interpreta Ned, il nuovo caporedattore del Truth Teller: entusiasta sostenitore del buon vecchio giornalismo su carta, ma forse non del tutto consapevole di ciò che lo aspetta. A creare un ponte diretto con The Office torna anche Oscar Nuñez, di nuovo nei panni di Oscar Martinez, ora capo contabile del giornale, apparentemente incapace di sfuggire alle stramberie degli uffici.

Il resto del cast introduce numerosi nuovi personaggi con archi narrativi autonomi, senza rinunciare a richiami ed easter egg pensati per i fan storici, rendendo l’esperienza ancora più ricca e divertente.