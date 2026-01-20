True Detective: Woody Harrelson rivela perché voleva “prendere a pugni” McConaughey sul set

Matthew McConaughey ha recentemente partecipato al podcast “Where Everybody Knows Your Name” insieme all’amico Woody Harrelson e Ted Danson. Durante la puntata, Harrelson ha ricordato che ci sono state “tantissime volte” in cui avrebbe voluto “prendere a pugni” McConaughey durante le riprese della prima stagione di True Detective perché recitava secondo il metodo.

“È un attore metodico”, ha detto Harrelson. “Durante le riprese, lui era Rust Cohle. Ci sono state tantissime volte in cui avrei voluto prendere a pugni in faccia quel figlio di put**na. Ero così incazzato con lui perché era completamente immerso nel suo personaggio”. McConaughey ha spiegato che aveva bisogno di essere “stoico” tra una ripresa e l’altra per rimanere nella mentalità del suo personaggio.

“Siamo seduti lì. Stiamo per iniziare le riprese e stiamo provando”, ha ricordato McConaughey. “Io sono stoico, come Rust Cohle. Woody mi dice: ‘Ehi, amico, devo parlarti di una cosa’. E continua: ‘Il modo in cui lavoriamo io e te, McConaughey, è questo: io ti lancio la palla, tu me la ribatti, io te la ribatto. Facciamo un gioco di volée, giochiamo… Amico, siamo noi. È drammatico, ma è anche comico’“.

In True Detective della HBO, Harrelson e McConaughey interpretavano una coppia di investigatori del sud che davano la caccia a un serial killer nell’esoterico entroterra della Louisiana. Harrelson, a un certo punto, pensò che la serie fosse troppo cupa e suggerì a McConaughey durante la produzione di aggiungere alcune battute.

L’attore ha quindi ricordato: “Ricordo di aver detto a [McConaughey] prima di iniziare le riprese: ‘Amico, la gente si aspetta di ridere con noi. Dobbiamo inserire qualche battuta’. Lui ha risposto solo: ‘Mhm’. Aspettavo che dicesse: ‘Sì, hai proprio ragione, no, niente di tutto questo’. Lui ha solo detto: ‘Mhm, sì’”.

La prima stagione di True Detective ha poi vinto 5 Emmy Awards ed è ancora considerata una delle migliori serie nel catalogo della HBO. Nonostante la popolarità duratura, Harrelson ha recentemente dichiarato a ‘Today’ che non c’è “alcuna possibilità” che lui e McConaughey tornino con una nuova stagione. “In tutta onestà, mai. Nessuna possibilità”, ha detto Harrelson. “Perché è venuto fuori alla grande. Adoro il risultato finale e, semmai, fare un’altra stagione, secondo me, lo rovinerebbe”.