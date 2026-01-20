HomeSerie TvNews

True Detective: Woody Harrelson rivela perché voleva “prendere a pugni” McConaughey sul set

Di Gianmaria Cataldo

-

Seguici su Google News
True Detective 1x02
Foto di Lacey Terrell - © 2014

Matthew McConaughey ha recentemente partecipato al podcast “Where Everybody Knows Your Name” insieme all’amico Woody Harrelson e Ted Danson. Durante la puntata, Harrelson ha ricordato che ci sono state “tantissime volte” in cui avrebbe voluto “prendere a pugni” McConaughey durante le riprese della prima stagione di True Detective perché recitava secondo il metodo.

È un attore metodico”, ha detto Harrelson. “Durante le riprese, lui era Rust Cohle. Ci sono state tantissime volte in cui avrei voluto prendere a pugni in faccia quel figlio di put**na. Ero così incazzato con lui perché era completamente immerso nel suo personaggio”. McConaughey ha spiegato che aveva bisogno di essere “stoico” tra una ripresa e l’altra per rimanere nella mentalità del suo personaggio.

Siamo seduti lì. Stiamo per iniziare le riprese e stiamo provando”, ha ricordato McConaughey. “Io sono stoico, come Rust Cohle. Woody mi dice: ‘Ehi, amico, devo parlarti di una cosa’. E continua: ‘Il modo in cui lavoriamo io e te, McConaughey, è questo: io ti lancio la palla, tu me la ribatti, io te la ribatto. Facciamo un gioco di volée, giochiamo… Amico, siamo noi. È drammatico, ma è anche comico’“.

In True Detective della HBO, Harrelson e McConaughey interpretavano una coppia di investigatori del sud che davano la caccia a un serial killer nell’esoterico entroterra della Louisiana. Harrelson, a un certo punto, pensò che la serie fosse troppo cupa e suggerì a McConaughey durante la produzione di aggiungere alcune battute.

L’attore ha quindi ricordato: “Ricordo di aver detto a [McConaughey] prima di iniziare le riprese: ‘Amico, la gente si aspetta di ridere con noi. Dobbiamo inserire qualche battuta’. Lui ha risposto solo: ‘Mhm’. Aspettavo che dicesse: ‘Sì, hai proprio ragione, no, niente di tutto questo’. Lui ha solo detto: ‘Mhm, sì’”.

La prima stagione di True Detective ha poi vinto 5 Emmy Awards ed è ancora considerata una delle migliori serie nel catalogo della HBO. Nonostante la popolarità duratura, Harrelson ha recentemente dichiarato a ‘Today’ che non c’è “alcuna possibilità” che lui e McConaughey tornino con una nuova stagione. “In tutta onestà, mai. Nessuna possibilità”, ha detto Harrelson. “Perché è venuto fuori alla grande. Adoro il risultato finale e, semmai, fare un’altra stagione, secondo me, lo rovinerebbe”.

Articolo precedente
Festival di Berlino 2026: annunciato il programma
Gianmaria Cataldo
Gianmaria Cataldo
Laureato con lode in Storia e Critica del Cinema alla Sapienza e iscritto all’Ordine dei Giornalisti del Lazio come giornalista pubblicista. Dal 2018 collabora con Cinefilos.it, assumendo nel 2023 il ruolo di Caporedattore. È autore di saggi critici sul cinema pubblicati dalla casa editrice Bakemono Lab.
- Pubblicità -

ALTRE STORIE

- Pubblicità -

Copyright Immagini e Contenuti 2008-2024 Cinefilos.it e/o delle rispettive fonti citate negli articoli. E' esplicitamente vietata ogni copia e/o riproduzione anche parziale dei contenuti del sito, senza un'esplicita autorizzazione della Redazione.
Tutti i diritti sono riservati.
Cinefilos.it e' Testata Giornalistica Reg. n. 293 del 19/10/2012 del Registro della Stampa Tribunale di Roma. Contatta la Redazione. Tutti i marchi, loghi, sigle, brand, le immagini e Trade Mark riportati nel sito e non esplicitamente appartenenti a Cinefilos.it sono di proprietà dei rispettivi proprietari. L’utilizzo delle immagini segue le norme del fair use, per qualsiasi problema vi preghiamo di contattarci e verranno rimosse. E’ vietata la riproduzione, anche parziale, di immagini, testi, pagine e di ogni componente presente nel sito. Per le immagini utilizzate sul sito citiamo solitamente le fonti, nel caso i rispettivi proprietari ne desiderassero la rimozione invitiamo a contattarci: [email protected]


© Cinefilos.it | All rights reserved