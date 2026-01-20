Un Bel Giorno: trailer del nuovo film di Fabio De Luigi, al cinema dal 5 marzo

È disponibili il trailer ufficiale di Un Bel Giorno, il nuovo film diretto e interpretato da Fabio De Luigi, con Virginia Raffaele. Completano il cast Maria Gifuni, Alma Teresa Giardina, Anita Marzi, Arianna Gregori, Leon Castagno, Andrea Silvestrini, Nicola Mayer e Beatrice Schiros, con la partecipazione straordinaria di Antonio Gerardi.

Il film uscirà nelle sale il 5 marzo, distribuito da 01 Distribution. Un Bel Giorno è una produzione Lotus Production, società Leone Film Group, in collaborazione con Rai Cinema. L’opera è realizzata e distribuita con il contributo del Fondo per lo sviluppo degli investimenti nel cinema e nell’audiovisivo.

Il soggetto e la sceneggiatura portano la firma di Furio Andreotti, Giulia Calenda e Fabio De Luigi. La fotografia è curata da Simone Mogliè, il montaggio da Consuelo Catucci, la scenografia da Valeria Zamagni, i costumi da Isabella Rizza, mentre la colonna sonora originale è composta da Michele Braga.

La trama

Tommaso ha cresciuto da solo quattro figlie, trasformando la sua vita in una caotica ma solida routine familiare e diventando un padre a tempo pieno e un uomo a tempo zero. Quando le ragazze decidono che è arrivato il momento per il padre di rimettersi in gioco, Tommaso incontra Lara, una donna brillante e affascinante. Un incontro inatteso che potrebbe cambiare tutto… se non fosse che entrambi nascondono qualcosa di decisamente ingombrante.