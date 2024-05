The Rookie: la cospirazione incombe nel trailer del finale della sesta stagione

Se c’è una cosa che The Rookie sa fare bene, è come creare un finale di stagione coinvolgente. Secondo il promo dell’imminente finale della sesta stagione, l’episodio terrà gli spettatori con il fiato sospeso quando lo show rivelerà un’importante cospirazione e i poliziotti si muoveranno per fermare un’importante operazione. La trama dell’episodio annuncia un finale di stagione ancora più spettacolare rispetto alle stagioni precedenti, in quanto il sergente Grey riesce finalmente ad avere un quadro completo della situazione e aiuta i suoi uomini a portare a termine un’enorme missione. Nel frattempo, si sviluppa una connessione tra tutti i casi sparsi nella stazione di polizia.

Il sergente Grey aiuta la squadra a prepararsi per la loro missione più importante. Nel frattempo, Aaron, Lopez, Celina, Tim e Smitty scoprono una sorprendente connessione nel loro caso.

Nel promo la dottoressa London è in fuga, perché tutto diventa troppo per lei. Questo sarebbe in contraddizione con il suo accordo con Nolan di aiutare il caso in cambio dell’immunità. “C’è ancora tempo. Puoi sistemare le cose”, cerca di convincere Nolan al telefono. La dottoressa London non si illude di sapere con chi ha a che fare, perché Monica non ha limiti a ciò che può fare. “È troppo pericoloso. Ha spie dappertutto”, valuta correttamente la dottoressa London mentre qualcuno la guarda salire in macchina e andarsene.

Che fine ha fatto ‘The Rookie: Feds’?

The Rookie ha tentato di espandere il suo universo con The Rookie: Feds, ma lo spinoff è stato cancellato dopo una sola stagione. Lo show non ha affrontato la questione di cosa sia successo a Simone Clark e alla sua squadra. Il Mid-Wilshire si rende conto che la portata della cospirazione criminale che hanno scoperto è più profonda di quanto pensino, così chiedono l’aiuto dell’FBI. Felix Solis riprende il personaggio di Matthew Garza di Feds e rappresenta l’FBI. Questa sarà l’occasione per lo show di parlare di ciò che è accaduto alla squadra speciale da lui guidata.

Il promo si conclude con una nota positiva: gli agenti e i detective del distretto si avvicinano ai loro obiettivi. Promette molta azione: Thorsen viene coinvolto in una rissa in un negozio di biancheria; Chen si lancia in Fast and Furious saltando tra le auto in corsa; Lopez si imbatte in assalitori mascherati; Nolan e Harper trasformano il loro veicolo in un’arma mentre attraversano una tenda che sembra essere la base di un’operazione. L’episodio costituirà il cliffhanger per la prossima stagione, quando Monica cercherà di scoprire chi le sta dando la caccia e aiuterà il peggior nemico di Nolan, Oscar, a evadere di prigione in The Rookie Stagione 6, Episodio 10, “Piano di fuga”.